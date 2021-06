Las campañas de vacunación frente a la pandemia se suceden con historias sobre el esfuerzo de los sistemas de salud y las políticas urgentes tras la posibilidad de adquirir inmunidad a toda velocidad. En paralelo se agrava un síntoma para aquellos que poseen fobia a las agujas y que las ven de manera frecuente en todas las campañas.

Esas imágenes, que aparentemente hacen que todo esto parezca rutinario, ¿podrían tener un efecto negativo? No basta con dar vuelta la cara o cambiar de canal. Investigadores dicen que podrían obstaculizar los esfuerzos para vacunar a una amplia franja de personas, justo ahora cuando se impulsa la distribución.

“El miedo a las agujas es lo que hace que muchas personas se resistan”, declaró Jeanine Guidry, profesora de la Virginia Commonwealth University, quien investiga temas de comunicación visual y realizó una encuesta en esta temática. “Incluso para aquellos que quieren inmunidad, las tentadoras ofertas de obtener cerveza o boletos de juego o tickets para Lollapalooza pueden no ser suficientes para anular la ansiedad agravada por las imágenes omnipresentes de agujas”.

Las intervenciones de adultos contra el dolor, los desmayos, el pánico y el miedo comprobadas por la investigación pueden hacer que la vacunación sea más tolerable. Como mínimo, comprender las razones por las que el miedo a las agujas se ha vuelto común podría hacer que la vergüenza sea más fácil de soportar.

El miedo a las agujas ha aumentado drásticamente desde que un estudio histórico de 1995 realizado por JG Hamilton informó que el 10% de los adultos y el 25% de los niños les temían. En ese artículo, los pacientes adultos que recordaron cuándo comenzó su miedo, describieron una experiencia estresante con la aguja alrededor de los 5 años.

Las experiencias infantiles de los pacientes suelen estar relacionadas con una enfermedad inesperada. En el momento en que los participantes del estudio de Hamilton estaban en el preescolar, las vacunas se programaron solo hasta los 2 años. Sin embargo, para la mayoría de las personas nacidas después de 1980, las inyecciones de refuerzo administradas entre los 4 y 6 años se convirtieron en una parte rutinaria de la experiencia con la vacuna. El momento de los refuerzos maximiza y prolonga la inmunidad, pero desafortunadamente cae dentro de la ventana de edad cuando se forman las fobias. Un estudio canadiense de 2012 de 1.024 niños encontró que el 63% de los nacidos en 2000 o más tarde ahora temen a las agujas. En un estudio de 2017, un equipo de trabajo liderado por Amy Baxter, profesora asociada clínico de medicina de emergencia de la Universidad de Augusta, confirmó este aumento en la prevalencia: la mitad de los niños en edad preescolar que recibieron todos sus refuerzos en un día, a menudo cuatro o cinco inyecciones a la vez, todavía tenían mucho miedo a las agujas cuando eran preadolescentes.

Como era de esperar, el miedo a las agujas afecta la disposición de los adolescentes y adultos a vacunarse.

Un estudio de 2016 encontró que el miedo a las agujas es la razón más común por la que los adolescentes no reciben una segunda vacuna contra el HPV. Los trabajadores de la salud no son una excepción: un estudio de 2018 encontró que el 27% de los empleados de hospitales eludieron las vacunas contra la influenza debido al miedo a las agujas. Y más recientemente, una encuesta de Estados Unidos de abril pasado con adultos que aún no habían recibido la vacuna COVID-19 encontró que el 52% reportó miedo a las agujas de moderado a severo .

Amigarse por salud

Para los niños, la evidencia muestra que abordar su miedo y dolor mientras los distrae del procedimiento es más efectivo para reducir la angustia.

Si bien los adultos no son solo niños grandes, la combinación de estos conceptos con los hallazgos de los estudios de inyecciones para adultos disponibles sugiere algunas posibles intervenciones. Para los muchos que quieren una vacuna pero necesitan algo de apoyo, aliviar el dolor de la inyección puede reducir el miedo a las agujas al brindar a los pacientes una sensación de control. Por ejemplo, un grupo de pacientes en Nueva Zelanda se perdía repetidamente sus inyecciones mensuales de antibióticos por enfermedad cardíaca reumática. Sus médicos crearon una clínica especial que ofrecía anestésicos, un dispositivo frío vibratorio o ambos durante la inyección. Las intervenciones en 107 adultos redujeron el dolor y el miedo en un 50% después de tres meses. Seis meses después, la mitad de los pacientes seguían usando las intervenciones y la clínica especial de “dosis omitida” ya no era necesaria.

Específicamente para la vacunación, la aplicación de un dispositivo frío vibrante en el sitio de la inyección un minuto antes de la inyección, luego presionando justo encima del sitio durante la inyección, alivió el dolor y mejoró la satisfacción de los adultos, y fue más efectivo para aquellos con miedo a las agujas. Un dispositivo de plástico en forma de herradura que usa puntas afiladas para confundir los nervios también redujo el dolor de la inyección pero aumentó la ansiedad, posiblemente debido a la incomodidad de las puntas.

El aerosol frío no ayuda a reducir el dolor de la vacunación en los niños , pero se ha demostrado que es más efectivo que los anestésicos tópicos para inyecciones de adultos .

La terapia basada en la exposición implica pedirle al paciente que clasifique la ansiedad causada por partes de un procedimiento, como ver la imagen de un torniquete o pensar en cosas afiladas, y exponerlo gradualmente a estas partes en un ambiente controlado. Hay recursos autoguiados gratuitos disponibles para miedos que van desde volar hasta arañas. Sin embargo, ninguno de los tres estudios que probaron este enfoque sobre el miedo a las agujas de los adultos mostró una reducción del temor a largo plazo.

Sin embargo, uno de los estudios que enseñó técnicas para reducir los desmayos se consideró un éxito. El desmayo o el síncope vasovagal y el miedo a las agujas a menudo se combinan. Si bien el desmayo debido a las inyecciones es más común con la ansiedad, a menudo es una respuesta genética. La tensión de los músculos del estómago aumenta el volumen de sangre que puede bombear el corazón, lo que mantiene la sangre en el cerebro para evitar el aturdimiento durante los procedimientos con agujas.

Sorprendentemente, no hay estudios sobre adultos que utilicen la distracción para inyectarse. Sin embargo, dos investigaciones han encontrado que fingir toser reduce el dolor de las extracciones de sangre. Una solución no ortodoxa se refleja en un estudio reciente que encontró que decir palabrotas reduce el dolor en un tercio en comparación con decir palabras sin sentido. Se ha demostrado que la distracción con juegos o videos de realidad virtual es más efectiva en los niños, aunque ha habido resultados mixtos en los adultos.

Las tareas mentalmente atractivas también pueden ayudar. Se ha demostrado que una tarea de búsqueda visual que se les da a los niños durante las inyecciones intramusculares reduce el dolor y el miedo, y el 97% califica la experiencia como más placentera que las extracciones de sangre anteriores. Los adultos pueden necesitar una tarea más complicada, pero una intervención similar también podría funcionar para ellos.

Para reducir el miedo a las agujas, la investigación sugiere que cuantas más intervenciones, mejor. Un estudio de 2018 que resume la investigación sobre el dolor causado por las vacunas concluyó que los dispositivos de vibración y frío operados por el paciente combinados con técnicas de distracción eran más efectivos. Canadá ha implementado una práctica intervención nacional contra el miedo a las agujas para el lanzamiento de la vacuna, enfatizando la preparación con anticipación para ayudar a que el día de la vacuna sea más cómodo.

Fuente: Infobae