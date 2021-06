Detuvieron a un menor con pedido de paradero

MALVIVIENTE APREHENDIDO

En el día de ayer, personal policial tras alertado que, por Av. Sastre

de la localidad de Zenón Pereyra, circulaba un motovehículo con dos

individuos en actitud sospechosa, acudieron al lugar. Allí, detuvieron

la marcha de una motocicleta Honda Wave 110 c.c. procediendo a

identificar a sus ocupantes tratándose de un hombre de 36 años y

un menor de edad. Tras solicitarle al mayor de edad que abra la

baulera del birrodado hallaron en su interior elementos de bronce de

similares características a los denunciados como sustraídos desde

el cementerio días atrás y una barreta de hierro, procediendo a su

secuestro. En tanto, se aprehendió al individuo mayor de edad y se

hizo entrega del menor a su progenitora. Todo fue trasladado a sede

policial para continuar con las

diligencias investigativas.

Labor realizada por personal

de la Comisaría No 12 de

Zenón Pereyra. –

TRASLADAN A MENOR Y SECUESTRAN

MOTOCICLETA

En la víspera, momentos en que personal de la Policía de Acción

Táctica se encontraba realizando patrullaje preventivo, al hacer

paso por intersección de calles Ciudad de Sunchales y Falucho de

la ciudad de Rafaela, detuvo la marcha de una motocicleta Guerrero

110 c.c conducida por un joven. Se lo identificó tratándose de un

menor de 17 años y al solicitarle documental del vehículo adujo no

poseerla. Mediante diligencias realizadas se constató que el menor

de edad tiene pedido de Paradero activo de fecha 23/02/2021 a

requerimiento del Juzgado de Menores y el motovehículo posee

pedido de secuestro por

Robo calificado de fecha

05/01/2017 solicitado por la

Comisaría No 3 de

Sunchales. Se procedió al

formal secuestro del mismo

siendo trasladado junto al

menor a sede policial.

ELEMENTOS SECUESTRADOS

En horas de la madrugada del día de hoy se secuestraron varios

elementos en la localidad de Josefina.

Luego de ser alertados efectivos policiales se hicieron presentes en

un campo ubicado en zona rural, por personas ajenas en el sitio. Al

arribar al lugar, el propietario dio cuenta que encontró varios

animales de su propiedad sueltos y algunos con cortes en los

cuartos. Se realizó rastrillaje por el predio divisando un novillo con

cortes en los tendones imposibilitando que camine, a pocos metros

se halló un bolso que contenía en su interior herramientas varias,

una cuchilla, alambre, prendas de vestir entre otras cosas,

efectuando su formal secuestro. Posteriormente, se inició saturación

por las inmediaciones observando a metros del lugar un vehículo

saliendo desde un camino perdido, al notar la presencia policial se

dio a la fuga no logrando darle alcance. Lo incautado fue trasladado

a sede policial a los fines pertinentes. –

Actuaron efectivos de la Subcomisaria No 8 de Josefina y en

colaboración Comisaría No 6 Frontera y Comando Radioeléctrico

con asiento en la ciudad de Frontera. –

OPERATIVO EN FRONTERA

Personal de la ciudad de Frontera, en la tarde de ayer y madrugada

de hoy, dio inicio a saturación y recorrida por diferente Barrios de la

ciudad. Dicho operativo tuvo como objetivo respetar la normativa

vigente y disuadir conductas ilícitas.

Participaron Comisaría No 6 de Frontera, Comando Radioeléctrico

con asiento en dicha ciudad. -

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día miércoles y madrugada del jueves en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la pandemia

de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V dispuso la

realización de amplios procedimientos con el objetivo de respetar la

normativa vigente; complementando las tareas que ya se vienen

desarrollando. Debido a ello, se intensificaron patrullajes y la

presencia policial en

todo el ámbito de la

Unidad Regional. La

labor mencionada

produjo, la

confección de 09

actas de infracción a

lo establecido

legalmente en la

ciudad de Rafaela,

04 en Frontera y 01

en Josefina.

