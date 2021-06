Nicki Nicole confirmó que Trueno le propuso casamiento

La cantante urbana Nicki Nicole confirmó en un streaming que su pareja, el rapero argentino, Trueno, le pidió casamiento a los tres meses de iniciar su relación. En una charla con el popular streamer español Ibai Llanos, la joven rosarina confesó que aceptó la propuesta, aunque le puso paños fríos a su declaración: "Es algo más serio que un noviazgo, pero no sé si llega a "casamiento"".

"Estábamos en una terraza que daba a los dos puentes de La Boca y a mi me daba un poco de miedo así que el no podía acceder a pedirme. Él quería arrodillarse pero yo nunca me paré”, contó la artista de 20 años sobre el momento y agregó: “Fue a los 3 meses que estábamos saliendo, primero lloré y después le dije que sí”.



Al profundizar sobre cuando se llevaría acabo el casamiento, la autora de "No Toque Mi Naik" declaró: “Tengo la idea, no sé si tan pronto. No sé si haría los papeles de casamiento, Nos une más lo que somos como personas que un anillo. Que haya tenido ese gesto fue hermoso. La fiesta se puede hacer”.

"Es algo más serio que un noviazgo, pero no llega a un casamiento. Cuando se pueda se va a hacer una celebración", cerró Nicki en la charla junto a Ibai.

La pareja lleva un año de relación y ,con tan solo 19 y 20 años, ya promete ser uno de los matrimonios que van a llamar la atención, ya que las redes se llenaron de mensajes de cariño, apoyo a los artistas y divertidos comentarios.

