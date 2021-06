Soledad Pastorutti y Abel Pintos salieron a respaldar a Paulo Londra

Desde hace poco más de un año, Paulo Londra se encuentra envuelto en un conflicto con el productor colombiano Ovy On The Drums (Daniel Oviedo) y el empresario Kristoman (Cristian Salazar), líderes del sello discográfico Big Ligas. Todo comenzó cuando el cantante decidió desvincularse de ambos y llevarlos a la Justicia. En su momento, el cordobés emitió un comunicado explicando los motivos que lo llevaron a tomar semejante determinación, y aseguró haberse sentido engañado por aquellos en quienes había confiado. “Me habían hecho firmar algo sin ver, sin un letrado a mi lado y sin posibilidad de analizarlo con alguien cercano mío”, explicó.

Desde entonces y hasta tanto el conflicto pueda ser resuelto en sede judicial, Londra quedó imposibilitado de volver a los escenarios. Y, por tal motivo, recibió el apoyo tanto de sus millones de seguidores como de muchos de sus colegas. Bajo el hashtag #FreePaulo, en las últimas horas se sumaron a esta campaña dos de los artistas más reconocidos de la música argentina: Soledad Pastorutti y Abel Pintos.

En el caso de la intérprete de “Tren del cielo”, no sólo manifestó su apoyo sino que incluso fue más allá y contó que vivió una experiencia similar. “¿Mi gente se prende con esto? Me siento muy identificada con él… Viví algo parecido, menos grave quizás, pero sé lo que se siente y en ese momento el apoyo de la gente y algunos colegas me hizo muy bien”, escribió en su cuenta de Twitter. En la misma red social, quien también respaldó al cordobés fue el cantante de “La llave”: “#FreePaulo o como cada quien lo quiera decir, pero que se dejen de joder a un creativo y talentoso como Paulo Londra y lo dejen hacer, editar y compartir música”, expresó.

El tuit de La Sole

El posteo de Abel PIntos

María Becerra, la joven artista que hoy rompe récords en reproducciones con “Miénteme” junto a Tini Stoessel, también lo había salido a apoyar en junio del año pasado. “Qué triste wacho... qué triste que haya pibitos/as por ahí queriendo cumplir sus sueños, bancándose todo solos, viniendo de abajo, y que se crucen con hijos de pu... que se aprovechan de su inocencia, su desconocimiento haciéndoles firmar contratos tan sucios”, había señalado en aquél entonces. Sin embargo, semanas atrás ella había sido duramente criticada por compartir una historia de Instagram publicada con Ovy en la que se los veía juntos en una foto. “¿Adivinen qué viene?”, escribió el productor arrobando a la cantante. Y ella le respondió: “Un placer trabajar con vos”. Algo que, sin lugar a dudas, fue tomado como una “traición” por parte de los seguidores de Londra.

Frente a la oleada de críticas que se hicieron oír en su contra, Becerra decidió hacer un descargo a través de sus redes sociales. “Por todo esto que está pasando me siento con la responsabilidad de aclarar la situación. Se cae de maduro que yo quiero que Paulo pueda volver a sacar música. Es lo que todos queremos y estamos esperando hace dos años, eso es obvio y siento que no es necesario salir a aclararlo. Ojalá toda esta situación se destrabe y él sea feliz nuevamente haciendo lo que ama”, comenzó diciendo. Y continuó: “Mi intención no es estar metida en quilombos contractuales, discográficos o de managers. Simplemente soy una artista y como todos estoy constantemente buscando la forma de crecer artísticamente, tener más experiencia y conocimientos. Entiendo que la situación se haya malinterpretado, pero simplemente fui a hacer mi trabajo”.

Fuente: Infobae