Amsafé, el gremio de los docentes de escuelas públicas de la provincia, no descartó volver a un sistema de clases presenciales antes de las vacaciones de invierno siempre y cuando los índices epidemiológicos se mantengan con la actual tendencia positiva.

“Si en la próxima semana mejoran los índices de contagios, es posible volver a las escuelas. Pero primero hay que esperar hasta el viernes, que es cuando cierran las estadísticas semanales. Los indicadores no son malos. El índice de replicación, el RT, está bajando, es decir que los contagios se duplican cada más días. Si logramos sostener eso, creo que se podría volver a clases antes de las vacaciones”, señaló este jueves la secretaria general del gremio, Sonia Alesso.

De acuerdo al cronograma oficial del Ministerio de Educación de la provincia, el receso invernal se extenderá entre el 12 y 24 de julio. Es decir que faltan poco más de tres semanas. Cabe aclarar que a partir de hoy habrá dos feriados nacionales antes de las vacaciones. El primero el lunes próximo, 21 de junio, por la Muerte de Martín Miguel de Güemes, y por el Día de la Independencia que este año cae viernes.

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, la también titular de la Confederación de Trabajadores de la Educación de la República Argentina (Ctera) dijo: “Ojalá podamos volver a clases antes de las vacaciones. Es algo esperado por todos. Pero hay preocupación por el frío. Es un tema que hay que abordar. Hemos pedido una reunión por las escuelas. Pensemos en las temperaturas bajo cero y el tema de mantener las puertas abiertas para garantizar la ventilación cruzada puede complicar todo”.

Críticas a la opinión de los padres

Alesso también respondió al grupo de padres de alumnos que presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal de Rosario para que vuelvan las clases presenciales en todos los niveles educativos con el argumento de que no hay riesgos de contagios en las escuelas.

“Eso no resiste ningún análisis epidemiológico. Si se mira la cantidad de casos de chicos que se contagian y las burbujas que tuvieron problemas, no resiste convalidación. En el mundo se tuvieron que cerrar escuelas. Lo que no discutimos es la necesidad de los padres, las familias y de los docentes. Los maestros también quieren volver a dar clases, pero en forma cuidada”.

“Los padres y la sociedad en general tienen que saber es que si no volvemos con situación de riesgo bajo o medio, es decir con los índices de contagios en descenso, se tendrá que suspender otra vez la presencialidad. Lo ideal sería volver cuando los casos bajen y mantener las clases. Decir que las escuelas no contagian no resiste el menor análisis serio”.

El recurso de amparo

Un grupo de padres de 130 alumnos de Rosario presentaron un recurso de amparo ante la Justicia Federal para que vuelvan las clases presenciales en todos los niveles educativos. La demanda apunta a los gobiernos nacional y provincial y quedó planteada este miércoles en el Juzgado Federal Nº 1.

“Este es el momento de hacer el reclamo. Y lo principal es la educación. Si se pueden abrir los clubes, se deben abrir las escuelas”, afirmó este jueves Gabriela Córdoba, una de las abogadas patrocinantes que firmó el pedido de la medida cautelar.

Córdoba señaló que se trata de un recurso de amparo “en el que se patrocina a padres y madres de más de 130 alumnos de la ciudad de Rosario que están de acuerdo con la vuelta de los niños a las escuelas. El objeto principal del recurso es el regreso a las clases en todos los niveles educativos en Rosario”.

Protocolos efectivos

“El fundamento científico de nuestro pedido está en la baja contagiosidad que hay en niños y adolescentes. En el caso de que los chicos sean contagiados por Covid-19, los síntomas son muy leves. Además los protocolos que se implementan en los colegios son muy buenos y la contagiosidad que se dio cuando hubo presencialidad fue muy baja”, agregó Córdoba.

La abogada, que firmó el amparo junto a otras tres profesionales, dijo que el ingreso de los chicos a las escuelas “debería ser escalonado” y que el sistema de burbujas “reduce el traslado de los niños en un 50 por ciento. Está claro que cuando los niños estuvieron en las escuelas, los contagios no aumentaron en forma considerable. La contagiosidad no se está dando dentro de los colegios”.

“Hay que entender que se están vulnerando los derechos constitucionales de niños y adolescentes. Hay que poner prioridades. Hace catorce meses que están privados de la presencialidad en las escuelas. Tomar medidas sin un tiempo límite produce perjuicios importantes en los niños y adolescentes de Rosario”, añadió.

Córdoba dijo que “no hay que plantear la dicotomía entre salud y educación", y explicó: "El eje está ahí. La educación es un todo y la salud es integral. Pensando como salud integral, la educación está dentro del desarrollo psicológico y emocional de los chicos y chicas. No hay discusión sobre las jurisdicciones provinciales. Los demandados son los estados nacional y provincial. El expediente ingresó ayer en el Juzgado Federal Nº1” .

