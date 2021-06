En la indagatoria, la enfermera que intentó reanimar a Maradona declaró que nunca pudo tomarle signos vitales

La enfermera que cuidaba a Diego Armando Maradona durante el día y que fue la primera en intentar reanimarlo cuando hace casi siete meses murió en una casa de un country de Tigre, ratificó este miércoles que nunca pudo tomarle los signos vitales, que tenía una mala relación con él y que las personas que lo acompañaban no la dejaban entrar a su habitación.

Dahiana Gisela Madrid fue indagada ayer durante más de cinco horas como acusada de "homicidio simple con dolo eventual", en perjuicio del ex astro del fútbol mundial, un delito que la podría llevar a la cárcel en un futuro juicio oral entre 8 y 25 años.



Tal como había dicho cuando declaró en dos oportunidades como testigo, Madrid ratificó que nunca pudo revisar ni tomarle los signos vitales a Maradona, que tenía mala relación con él y que sus allegados no la dejaban entrar a la habitación, informó la agencia Télam.

También reiteró que aquella mañana del 25 de noviembre, día del fallecimiento, en un momento le dio la sensación, por lo que escuchó, que Maradona se levantó para orinar en el baño portátil que tenía junto a la cama, dentro de la habitación, pese a que la junta médica concluyó que a esa hora ya estaba agonizando.

Si bien en su declaración testimonial –ahora sin validez porque se convirtió en imputada-, había reconocido que había confeccionado un informe trucho para “Medidom” en el que constaba que aquella mañana había intentado controlar al ex futbolista y que él se había negado, ayer cambió su versión.

Como testigo había dicho que ese informe lo hizo luego de la muerte del ex DT de Gimnasia por pedido de su supervisor, Mariano Ariel Perroni, otro de los imputados citado a indagatoria, pero como imputada dijo que asentó eso en el informe sin ver al “10” porque sabía que no se dejaba controlar por ella.

Para los fiscales, la enfermera Madrid y los otros imputados que conformaban el equipo médico que debía controlar a Maradona sabían que el ex técnico de Gimnasia podía morirse y no hicieron nada para evitarlo.

En su llamado a indagatoria, los fiscales le atribuyeron tanto a Madrid como al otro enfermero imputado, Ricardo Omar Almirón, el no haber asistido a Maradona "a sabiendas de su delicada situación y con conocimiento que esa omisión podía provocar su muerte", haber realizado "chequeos y/o revisaciones deficitarias" y haber actuado "en clara complicidad con la finalidad delictiva del plan" ideado por otros imputados.

