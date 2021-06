Imputaron a Rodrigo G por causarle lesiones a su hija

Rodrigo Góngora fue imputado en la tarde de este lunes durante una audiencia remota presidida por el Juez de la Investigación Penal Preparatoria, Dr. Javier Bottero

Todo se encuentra relacionado con un confuso episodio que tuvo lugar durante el fin de semana cuando se mencionaba que una nena faltaba de su hogar y se pedía colaboración para poder encontrarla.

Luego, a través de las redes sociales pudo conocerse testimonios de vecinos que señalaban que la habían visto en manos de un individuo discapacitado -a Góngora le falta una pierna- y que la niña estaba golpeada, hasta que finalmente se anunció que había sido encontrada y que estaba a resguardo de personal de la Secretaría de la Niñez y Adolescencia.

Varios episodios

Recordamos que en los últimos tiempos Rodrigo Góngora, un individuo que evidentemente necesita tratamiento médico y además estar en un lugar donde puedan atenderlo satisfactoriamente, viene protagonizando episodios de violencia en nuestra ciudad.

Medidas alternativas

En tanto también en la jornada de este lunes, el Juez de la IPP, Javier Bottero, decretó medidas alternativas a la prisión preventiva a Franco C., un joven fronterense de 25 años de edad, quien estaba acusado por el fiscal Nicolás Stegmayer de ser autor de un Robo calificado perpetrado en la ciudad de Frontera. Evidentemente las evidencias colectadas hasta aquí en el legajo de investigación no lograron convencer al magistrado y además, el sujeto señaló que él no era responsable del suceso, por lo que habrá que ahondar la investigación por parte de la Fiscalía.

Franco C había sido detenido en intersección de calles Fantino y Chiappero de la ciudad de Frontera, por efectivos de la Policía de Acción Táctica quienes divisaron al individuo infringiendo el Decreto Nacional de Urgencia con respecto a la pandemia. Por ello fue trasladado a sede de la Comisaría Nº 6 para su identificación constatándose que sobre el mismo pesaba un Pedido de captura por el delito de Robo.

Fuente: Diario Castellanos