El Seguila acompaña a 123 estudiantes desde comienzo de año

El Programa Seguila es una política educativa de la Municipalidad de Rafaela, que brinda tutorías y clases de apoyo a personas que cursaron la escuela secundaria completa, pero adeudan materias, con el objetivo de que finalicen sus estudios y obtengan su título.

A lo largo de este 2021, el equipo del programa continuó acompañando a 123 estudiantes con tutorías y clases virtuales, a las que se sumaron algunos encuentros presenciales en el Archivo y la Biblioteca municipales.

Como bien explica la coordinara, Doris Chacón, “en enero comenzamos a preparar unos 58 estudiantes que tenían que rendir en las mesas de febrero o marzo, todas las cuales (con excepción de EEMPA “Libertad”) se terminaron corriendo para fines de marzo y abril. Esto significó tener mucha paciencia y, una vez más, lidiar con la incertidumbre. Ante esta situación, los chicos y las chicas empezaron a planificar con más cuidado su trayecto para rendir. Fueron muy cautelosos a la hora de seleccionar cuáles y a cuántas materias se presentarían y esto les permitió obtener muy buenos resultados. Fueron estratégicos”.

“Otra cuestión que vimos como positiva fue que, quienes no se animaron el año pasado, cuando vieron que esto venía para largo tomaron ese período para juntar valor y presentarse a rendir de manera virtual. Les fue muy bien”, agregó la Coordinadora. Por último, destacó que pudieron “sostener un nivel de preparación alto a pesar de que las mesas se aplazaron. Estamos felices con los resultados”.

A las mesas del mes de abril se presentaron 46 de 58 jóvenes que se habían preparado. Fueron 40 quienes rindieron bien entre 1 y 3 materias. En total, se rindieron 60 materias. Sólo 12 personas no se presentaron porque no pudieron sostener las clases por falta de dispositivos apropiados o encontraron dificultades en el aprendizaje mediado por la virtualidad. También hubo quienes decidieron no presentarse por cuestiones personales.

Al finalizar los exámenes, el equipo recibió con mucha alegría la noticia de que habían 12 nuevos egresados y egresadas: Matías Virgilio, Brisa Aranda, Natalia Brigiller, Romina Álvarez, Omar Chialvo, Araceli Hollenstein, Pierina Intelangelo, Martín Eñiguez, Ezequiel Risso Patrón, Tamara Real, Delfina Santos y Mario Poretti.

En este momento, el equipo trabaja con un grupo 65 estudiantes, que se prepara en 73 materias. Como las medidas de cuidado priorizan los encuentros virtuales, el acompañamiento es más personalizado y hay 27 estudiantes en lista de espera, quienes serán llamados una vez que el grupo actual vaya avanzando en la preparación y los exámenes de sus materias.

Más de 1100 rafaelinos y rafaelinas, acompañados por el Seguila

Desde sus inicios allá por el 2018, ya son más de 1100 las y los estudiantes que han pasado por el Seguila. En algunos casos de manera intermitente y, en otros, con la constancia de ir sacando una por una todas las materias que les restaban para egresar.

Gracias al compromiso del equipo y a la voluntad de cada estudiante, podemos contar más de 300 egresados y egresadas.

Cabe recordar que el equipo de trabajo está compuesto hoy por una coordinadora, 5 tutores y 16 docentes.