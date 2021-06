El CCIR solicita al gobierno provincial flexibilidad para poder trabajar

A principio de semana, representantes del Estado local y provincial mantuvieron un encuentro con autoridades del Centro Comercial e Industrial de Rafaela y la Región donde se debatieron varios aspectos, aunque tal cual reconocieron desde el CCIRR, la atención hoy está puesta en la actualidad y en poder llevar respuesta a los sectores afectados por las restricciones. Además de la petición de la extensión horaria para aquellos comercios no esenciales y llevar el horario de atención hasta las 19, también se planteó el pedido expreso del sector gastronómico, que solicita por lo menos poder trabajar los fines de semana y así recuperar terreno perdido ante la imposibilidad de poder trabajar normalmente.

El Director General del CCIRR, Iván Acosta dialogó en exclusivo con CASTELLANOS para brindar mayores detalles de lo que dejó el encuentro con el ministro Marcos Corach, aunque claramente la preocupación del sector empresario a la fecha pasa por las modalidades que debe implementar para tratar de seguir trabajando para poder cumplir con lo requerido en esta “pelea” que se viene dando contra el Coronavirus. Ante este escenario y bajo estas medidas, el CCIRR solicitó que para el sector gastronómico por lo menos se analice la posibilidad del trabajar con presencialidad durante el fin de semana, siempre en los horarios permitidos para circular, al aire libre o bajo los protocolos que establece un aforo del 30%, “pero trabajando, que es lo que venimos solicitando desde que se dieron las medidas más fuertes”, detalló Acosta. Conocida es la realidad de todo el sector gastronómico, por lo que insisten en que haya medidas que permitan poder trabajar con mayores flexibilidades y no tener que recurrir tanto al take away o delibery que si bien es un paleativo, no llega a cubrir gran parte de los costos fijos. “En ciudades como Rafaela, el impacto es enorme, ya que durante la semana se trabaja y si bien se percibe un buen consumo, el fuerte es el fin de semana, es donde se termina produciendo una mayor demanda que no se puede atender”.

La Provincia mostró su deseo de ir flexibilizando todas las actividades, aunque reconocen que ésto se dará a medida que avance el plan de vacunación que se va dando en todo el territorio. También en este sentido reconocen que la adquisición de vacunas es realmente compleja, con lo cual la situación parece estancarse en un círculo vicioso de no tener fin, donde en el mientras tanto sufre el sistema sanitario y en el otro extremo todos aquellos que deben pagar impuestos todos los meses.

Desde el sector empresario también manifestaron al Gobierno la necesidad de poder contar con parámetros concretos y claros de los resultados obtenidos con estas nuevas medidas de restricción, para saber si los sacrificios realizados dieron los resultados esperados.

Reclamo permanente de los socios

El director general del CCIRR, sostuvo que diariamente se reitera el pedido de los socios para poder trabajar o trabajar un poco más, donde las mayores preocupaciones pasan por los rangos horarios y el impacto que esto ocasiona en la recaudación de cada comercio o emprendimiento. “El impacto es muy grande, la presencialidad no se remplaza de un día para el otro y hoy el comercio siente estas medidas que afectan al nivel de ventas, y ni hablar de aquellos sectores más afectados como bares, restaurantes, organizadores de eventos, turismo, hotelería, gimnasios, etc. Cada semana que va pasando el comerciante, gastronómico, entre otros tantos se enfrentan a la reducción de sus capacidades para sostener sus compromisos, mientras que las ayudas se van licuando cada vez más. Al ver esta realidad, a las personas le causa impotencia y bronca y todo esto después se termina plasmando en distintas manifestaciones como fue sucediendo en las últimas semanas. La gente no tiene siquiera miedo de no cumplir, ya que ponen otras cuestiones en la balanza. Ojalá se pueda acelerar el plan de vacunación y volver a esa realidad que todos queremos”, señaló Acosta.

Obras estratégicas para Rafaela y la región

En dicho encuentro, desde el Centro Comercial se llevaron adelante distintas peticiones respecto a varios proyectos que hacen a Rafaela y su sector productivo. En este marco califican como “positivo” el avance de varios proyectos que se vienen trabajando de manera colaborativa con el Gobierno Municipal y Provincial, tales las diversas obras de infraestructura en el área industrial, la contribución provincial para la construcción de un centro logístico internacional y la pavimentación del camino público N° 6 entre la traza actual de la RN 34 y la futura circunvalación, entre otros. “Sabemos que hay muchas cosas que han quedado pendientes, ya que durante muchos años han sido postergadas o relegadas por diferentes razones”, detalló el Director General. En este sentido, Acosta reconoció que desde hace tiempo a esta parte se viene manifestando la necesidad de contar con más suelo productivo, debido a que varias empresas de la ciudad desean dejar la ciudad y pasar a un sector industrial para proyectar su desarrollo.

Otro aspecto importante según detalló el Director General del CCIRR es poder avanzar en el proyecto de refuncionalización del microcentro, “una iniciativa súper ambiciosa, que incluye obras de arquitectura y remodelaciones en veredas, canteros, iluminación y demás, pero que también tiene un componente importante de obras estructurales, relacionadas a saneamiento hídrico que necesita toda el área, el soterramiento de los servicios para evitar que vayan por vía aérea y el recambio de caños de ASSA en todo el sector. “Es un proyecto que se irá ejecutando por distintos canales de financiamiento por lo que será clave articular con los diferentes niveles y áreas de Gobierno para poder ir coordinando los plazos de ejecución”.

Acosta también se refirió a un gran proyecto con un alto impacto no sólo para Rafaela, sino para toda la gran región del centro santafesino, que plantea el tendido de una línea de extra alta tensión entre la localidad cordobesa de Malvinas Argentinas y Santo Tomé. Es una obra muy desafiante que requerirá de financiamiento nacional, por lo que deberá gestionarse al más alto nivel, en el marco del Consejo Federal de Energía.

Por último, desde el CCIRR se ha manifestado la necesidad de poder equipar a bomberos Zapadores, ya que se ha hecho un enorme esfuerzo para el destacamento en el área industrial, pero la realidad marca una falta y necesidad en instrumentos y herramientas. Sobre este aspecto particularmente, Acosta detalló que muchos de los coches bomba, por tomar un ejemplo, son unidades muy antiguas, que merecen un recambio por camionetas, autobomba y también equipamiento.

Fuente: Laopinión