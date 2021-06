Se esclareció un ilícito y detuvieron a un menor de 14 años

ESCLARECIMIENTO DE ILÍCITO

En la víspera, se recuperaron dos teléfonos sustraídos y se

detuvo a un menor de 14 años en la ciudad de Rafaela.

Efectivos policiales de Cuerpo Guardia Infantería y Comisaría

No 13 se hicieron presentes en una vivienda situada en calle

Galasi por un ilícito. Allí tomaron conocimiento que un individuo

sustrajo dos teléfonos celulares por lo que rápidamente se realizó

saturación por las

inmediaciones

logrando dar con

el malviviente. Se

lo identificó

tratándose de un

menor de edad y

se procedió a su

detención.

Además, se

incautó en poder

del mismo uno de

los aparatos en tanto el restante fue hallado al metros del lugar.

Todo fue trasladado a sede policial a los fines pertinentes.

EN SAN VICENTE

En el día de ayer, personal policial tras ser alertado, acudió a un

predio de la Comuna local donde se produjo el hallazgo de varias

herramientas dentro de una bolsa. Los elementos se encontraban

en aparente estado de abandono. Se efectuó el secuestro de los

mismos y posteriormente fueron trasladados a sede policial en

averiguación de su real procedencia.

Actuaciones a cargo de la Comisaría No 5 de San Vicente.-

CIRCULABAN CON ESTUPEFACIENTES

Durante la noche

de la víspera

personal policial

de Agrupación

Cuerpos que se

encontraba

realizando tareas

de prevención

ordenado por la

Superioridad, en

calle Gaboto de

la ciudad de

Rafaela, detuvo

la marcha de una motocicleta en la que circulaban un joven de 19

años y una menor de 16 años. Luego de efectuar un chequeo se

halló en una mochila estupefacientes por lo que se convocó a

personal de la Dirección Regional Operativa No 5- AIC quienes

procedieron a la detención del mayor y al resguardo de la menor

siendo todo trasladado a sede de la Brigada junto a lo incautado.

Se retuvo el birrodado en el que se trasladaban.

TAREAS PREVENTIVAS EN FRONTERA

En la noche de ayer, personal de la Policía de Acción Táctica

que se encontraba cumplimentando orden de servicio de

seguridad de prevención en la ciudad de Frontera, al hacer paso

por el cruce de calle 01 y Av. Sastre divisó a dos individuos que

se conducían en una motocicleta. Al darles la voz de alto, hicieron

caso omiso y se dieron a la fuga. Los uniformados lograron darle

alcance a uno de ellos, momentos en que ingresaba a un local de

la zona. En el lugar una mujer opuso resistencia entorpeciendo el

accionar policial. Se efectuó la aprehensión del sujeto y el

secuestro del birrodado en el que se trasladaba. Todo fue

trasladado a sede de la Comisaría No 6 por razones de

jurisdicción.-

En intersección de calles Fantino y Chiappero, efectivos de la

P.A.T divisaron a un individuo de 25 años que se encontraba

infringiendo el decreto Nacional de Urgencia con respecto a la

pandemia. Se lo traslado a sede de la Comisaría No 6 para su

identificación. Tras diligencias realizadas se constató que el

mismo tenía Pedido de captura por el delito de ROBO, con fecha

10/06/2, procediendo a su detención, quedando a disposición de

la Justicia.

HALLAZGO

En la víspera, efectivos policiales del Comando Radioeléctrico

fueron comisionados a calle San Luis intersección con las vías de

la ciudad de Rafaela. Allí, tomaron conocimiento que un individuo

sustrajo perfiles desde una obra en construcción. Luego de

realizar patrullaje al hacer

paso por calle J. V González

y Bv. Santa Fe divisaron

perfiles de cinc en aparente

estado de abandono

procediendo a su formal

secuestro y posterior traslado

a sede policial.-

MALVIVIENTE DETENIDO

En la madrugada del día de hoy se detuvo a un joven de 21 años

en la ciudad de Rafaela.

Personal policial que se encontraba realizando patrullaje

preventivo ordenado por la Superioridad, fue comisionado a calle

Washington al 1800. En el lugar hallaron elementos varios en

estado de abandono, corroborando que lo hallado fue denunciado

como sustraído en jurisdicción de la Comisaría No 15.

Posteriormente, se procedió a la detención de un individuo en

calle Larrea quien estaría relacionado al hecho en investigación.

Labor realizada por Comando Radioeléctrico perteneciente a la

UR V.-

ACCIDENTES DE TRÁNSITO

En el día de ayer ocurrieron dos accidentes en la ciudad de

Rafaela.

Uno de ellos tuvo lugar en calle las Heras. Formaron parte del

mismo una motocicleta Honda XR 125 L conducida por un

hombre de 30 años quien iba acompañado por una joven de 25

años y un automóvil Ford Fiesta guiado por otro hombre de 30

años. Como consecuencia del suceso las personas que

circulaban en el vehículo de menor porte resultaron con lesiones

leves.

Acudieron al lugar del hecho personal del servicio de

emergencias 107 y de la Comisaría No 1 de Rafaela.-

En tanto, un hombre de 61 años que se conducía en una

motocicleta Guerrero Trip resultó con lesiones leves tras

colisionar con una camioneta Ford Ecosport al mando de un

hombre de 38 años. El accidente de tránsito ocurrió en

intersección de calles Juan B justo y Monseñor Brasca.

Trabajaron en el lugar personal del servicio de emergencias 107 y

de la Comisaría No 15 de Rafaela.-

CONTROLES POLICIALES

Durante la noche del día jueves y madrugada del viernes en

función de las nuevas medidas emitidas en relación a la

pandemia de COVID-19, la Jefatura de la Unidad Regional V

dispuso la realización de amplios procedimientos con el objetivo

de respetar la normativa vigente; complementando las tareas que

ya se vienen desarrollando. Debido a ello, se intensificaron

patrullajes y la presencia policial en todo el ámbito de la Unidad

Regional. La labor mencionada produjo, la confección de 07 actas

de infracción a lo establecido legalmente, 02 vehículos retenidos

en la ciudad de Rafaela, 07 actas en Frontera y 02 en Sunchales.

REUNIÓN DE SEGURIDAD EN FRONTERA

En horas de la tarde de ayer, se llevó a cabo reunión Consejo de

Seguridad - Frontera. De la misma participó el Jefe de la UR V,

Director de Policía Ricardo Arnodo Suárez, la Subjefa

Subdirectora De Policía Marcela Fernández, el jefe de AUOP

Sub Director de Policía Marcelino Ponce, Jefe Zona 5 Sub Crio.

Eletti, Subcomisario Hoyo Alejandra, jefa de Sección de

Coordinación y Cooperación policial en interacción con vecinales

barriales del Dpto. Castellanos, jefe Cría Frontera Sub Crio.

Márquez y jefe Comando Radioeléctrico Gugliermone,

participaron del Consejo de seguridad en la localidad de Frontera,

en la que estuvieron presentes, la intendente, consejales,

vecinos auto convocados y presidentes de vecinales.

Fuente: Policía de la Provincia de Santa Fe- Unidad Regional V- Departamento Castellanos- Oficina de

Relaciones Policiales