Entrá a la nota y mirá la respuesta de un hombre a su vecina que cuestiona a la vacuna

Aun año y medio de que se destara la pandemia de coronavirus, muchos todavía niegan la existencia del coronavirus y ponen en duda la seguridad de las vacunas que se han desarrollado en tiempo récord para frenar el avance de la enfermedad.

Ese es el caso de una mujer en España. "Y dígame, ¿por qué se me adhiere un imán en el punto donde me vacunaron?", se pregunta en un cartel que pegó en el edificio donde vive. "¿Qué han introducido en mi cuerpo? ¿Reaccionará esto con los campos electromagnéticos? ¿Estoy a salvo doctor?", agrega el panfleto.

El caso se volvió viral no por su planteo, sino por la respuesta que un vecino dejó debajo del folleto. "Querida paciente: usted de lo único que no está a salvo es de su propia ignorancia", le respondió, mediante una nota.

"En mi edificio hay una negacionista y no me he podido resistir. Lo siento", se justificó el hombre que publicó su respuesta en Twitter.

En el mismo hilo, @smv__ explicó que se quien pegó el cartel que cuestiona la seguridad de las vacunas "es una vecina conocida que no para de intentar convencer a las personas mayores que viven en el edificio de que ni se vacunen, ni usen mascarilla". "Afirma que el covid no existe. Por eso es negacionista y por eso sé de lo que hablo", remarcó.



En la misma imagen se ve, además, cómo el individuo corrigió los errores ortográficos de su vecina.

Fuente: FiloNews