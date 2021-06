Se incorporan profesionales al Hospital

En medio de la segunda ola, con un número de contagios que parece estabilizarse en una meseta todavía alta, el hospital Jaime Ferré sigue recibiendo equipamiento y ampliando su infraestructura para brindar una mejor atención a más pacientes que lo necesiten. Acerca del armado de una nueva unidad de cuidados críticos, el director del efector público, el Dr. Diego Lanzotti, indicó: “La idea nuestra es seguir ampliando en la medida de las posibilidades y lo que estamos haciendo acá es ampliar 10 camas que van a hacer para medicina crítica, es decir que van a estar preparadas un poco más que una cama común y por eso es que no fue tan rápido como el módulo anterior; el objetivo es que sean camas más completas y estamos abocados a trabajar en terminar el proceso de armado, colocar los gases medicinales y luego se va a terminar el equipamiento”. “Hoy todo el tema de insumos es bastante complejo, por eso hemos recibido aportes tanto del gobierno provincial, municipal, como de particulares, recibiendo donaciones que se canalizan a través de la cooperadora; esos aportes hacen que podamos llevar adelante este proyecto”, explicó.

Con respecto a la provisión de insumos y de la complejidad del momento sanitario en cuanto a aumento de demandas, Lanzotti contó que vienen continuamente cambiando de proveedores, cambiando de marcas, teniendo en cuenta que todo el mercado de insumos está saturado, desde el farmacéutico hasta los descartables, y por supuesto el oxígeno. “Por suerte no hemos tenido inconvenientes en la provisión, sí hemos tenido que adaptarnos al momento que se vive en este aspecto y no hemos tenido inconvenientes con ningún medicamento en particular”, señaló el director.

Otro de los aspectos sensibles, tiene que ver con el recurso humano, que como tantas veces se dijo es finito, está agotado y no se forma y capacita de la noche a la mañana. Sobre este punto, el doctor Lanzotti precisó que “hoy justamente estamos haciendo el ingreso del personal que va a ocupar este área nueva, que es personal casi todo de afuera, no de la ciudad y se los reubica para que puedan tener lugar también en Rafaela para tener sus horas de descanso, y en estos días previos se coteja si el personal está entrenado, si están en condiciones de incorporarse a esta unidad y se termina la selección para poder empezar posiblemente el fin de semana”.

El director del hospital brindó más detalles y dijo que “generalmente estos profesionales que se incorporan provienen de la región, algunos de un poco más lejos, de San Cristóbal, San Javier, Santa Fe y de esta manera vamos tratando de completar el plantel. Un plantel de una unidad crítica requiere de muchas enfermeras y médicos también. Estamos enfocados en el armado para no seguir sobrecargando al personal que tiene el hospital habitualmente”.

Fuente: Diario Castellanos