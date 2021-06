Colombia - Argentina: hora, formaciones y todo lo que necesitas saber.

La Selección Argentina quiere llegar de la mejor manera al inicio de la Copa América. Este martes 8 de junio, los dirigidos por Lionel Scaloni, con Lionel Messi a la cabeza, que vienen de empatar 1 a 1 ante Chile en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero, visitan a la selección de Colombia por la sexta fecha de las Eliminatorias Sudamericanas.

a Selección irá en busca de una victoria para consolidarse en la segunda posición en la lucha por conseguir su lugar en el próximo Mundial de Qatar 2022.

El partido entre la Albiceleste y los Cafeteros comenzará a las 20:00 hora argentina en el Estadio Metropolitano Roberto Meléndez de Barranquilla. El árbitro designado para el encuentro es el chileno Roberto Tobar.

El encuentro será transmitido por las pantallas de TyC Sports y la TV Pública.

Colombia

En estas Eliminatorias, los Cafeteros no tuvieron el mejor arranque en 2020: un triunfo, un empate y dos caídas, entre ellas, la goleada 6 a 1 ante Ecuador que culminaron con el reemplazo de su técnico Carlos Queiroz. En su lugar, se sentó Reinaldo Rueda, quien debutó de manera oficial el pasado jueves con una victoria por 3 a 0 ante Perú, en Lima.

Colombia necesita de los tres puntos sí o sí ante Argentina para colocarse entre los cinco primeros. Se ubica en la sexta posición con siete unidades al igual que Uruguay (6°) y Paraguay (5°), pero con una diferencia de gol negativa. Su DT pondrá lo mejor que tiene a disposición para el partido de este martes.

Sin embargo, James Rodríguez, una de las figuras de los Cafeteros, no será parte del once que saldrá a la cancha debido a una decisión personal del entrenador, que días antes del partido contra Perú le comunicó al jugador que iba a desafectarlo para cuidarlo ante la posibilidad de que se resintiera de la lesión que había sufrido con anterioridad en la pantorrilla y de la cual, a su entender, todavía no estaba del todo recuperado.

Argentina

Desde mediados de noviembre del 2020 que no se disputaba una doble fecha de Eliminatorias. En aquel entonces, la Argentina empató 1 a 1 ante Paraguay en la Bombonera. Y luego, visitó al Perú de Ricardo Gareca y reivindicó el nivel mostrado ante el equipo del Toto Berizzo, ganando por 2 a 0 en Lima.

Ya metidos en esta doble fecha, la Albiceleste viene de empatar 1 a 1 ante Chile en el Estadio Madre de Ciudades, en Santiago del Estero. Lionel Messi, de penal, fue el autor del 1 a 0, mientras que Alexis Sánchez empató para la Roja.

Los dirigidos por Lionel Scaloni se ubican en la segunda posición, por debajo de Brasil (primero con puntaje ideal), con 11 unidades producto de tres victorias (Ecuador, Bolivia y Perú) y dos empates (Paraguay y Chile).

De cara al enfrentamiento con Colombia, Scaloni no podrá contar nuevamente con Franco Armani, quien continúa dando positivo de Covid-19. El DT se mostró molesto por la situación del arquero de River y declaró: "Lo de Franco me molesta bastante, no tiene posibilidades de contagiar a nadie. Ha jugado en su equipo y no podemos contar con él. Ni siquiera el anterior partido por restricciones. Es complejo para él, porque quiere estar".

Sin embargo, la buena noticia es que Gonzalo Montiel y Giovani Lo Celso ya están a disposición del entrenador y volverían al 11 titular, en lugar de Juan Foyth y Lucas Ocampos, respectivamente.

Posibles formaciones

Colombia: David Ospina; Stefan Medina, Yerry Mina, Davinson Sanchez, William Tesillo; Mateus Uribe, Wilmar Barrios, Gustavo Cuellar; Juan Guillermo Cuadrado, Luis Diaz y Duvan Zapata.

Argentina: Emiliano Martínez; Montiel, Romero, Otamendi, Tagliafico; Lo Celso, Paredes, De Paul; Messi, Lautaro Martínez y Di Maria.