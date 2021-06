Río Negro: violento robo a un comercio mientras su dueña amamantaba a su bebé de siete meses

Este último jueves cerca de las seis de la tarde, dos delincuentes fuertemente armados robaron un local de loterías y quiniela en la localidad de General Roca, mientras su dueña se encontraba amamantando a su beba de siete meses. Toda la secuencia, que duró 22 segundos, quedó grabada en la cámara de seguridad del lugar.

El hecho ocurrió en un local comercial situado en la calle O’Higgins en plena zona comercial de esa localidad y según se puede ver en las imágenes, uno de los hombres comienza a patear una puerta de acceso hacia el interior del local mientras el otro apunta a la mujer.

Ella con su beba en brazos, se dirige a otro sector y activa una alarma lo que en un primer momento inquieta a los malhechores que amagan con retirarse del lugar

Sin embargo, enseguida vuelven y continúan pegando patadas a la puerta hasta derribarla por completo. Luego ingresaron, robaron la caja registradora y huyeron del lugar.

Tras ello, la mujer siempre con su hijo con ella, se asomó a la puerta y llegó a observar a los dos delincuentes huyendo en una moto. Más tarde realizó la denuncia correspondiente en la comisaria 21.

En diálogo con TN, Joana, la dueña del local y madre de la beba contó que “fue sólo un susto pero cuando vi los video me dio miedo. En el momento tuve bronca pero siento cansancio por los robos que hay en esta zona. Acá se vive bastante el tema de la inseguridad”.

Consultada por las imágenes del hecho, la mujer aseguró que “es impresionante como entran de rápido y no da tiempo nada. Por suerte tenía la nena en brazos porque estaba terminando de darle el pecho. Pasó todo muy rápido. Sólo pensé rápido apreté la nena contra mí y fui a tocar el botón antipánico y empezó a sonar la alarma y por eso se quisieron ir pero siguieron rompiendo la puerta hasta destrozarla y llevarse la caja registradora”.

En relación a la inseguridad en la zona Joana resaltó que “esta es la cuarta vez que nos roban. No tengo miedo, estoy cansada de que me roben. El barrio está inseguro por eso le pedimos a la gobernadora y al intendente que ayuden a la policía que no dan abasto y le faltan cosas. No tienen impresora para imprimir las denuncias y ni bandera tienen afuera de la comisaría”.

Para finalizar dijo que por el hecho “se realizaron una serie de allanamientos en la zona pero que a pesar que dieron negativo, los tienen identificados a pesar que los dos están dando vueltas por la calle”.

En diciembre pasado, otro bebé estuvo involucrado en un hecho de violencia, esta vez en la ciudad de Rosario donde un pequeño de ocho meses murió después de ser alcanzado por un disparo en medio de un presunto ajuste de cuentas contra un hombre de 28 años, quien resultó herido en una de sus piernas.

El hecho ocurrió cuando el bebé se encontraba con su madre en una vivienda ubicada en Larralde y Avenida Rivarola, en el barrio de Bella Vista. En ese momento dos delincuentes a bordo de una moto se detuvieron frente a la casa lindera, uno de ellos extrajo un arma de fuego y comenzó a dispararle a un joven que caminaba por la vereda.

Uno de los proyectiles ingresó a la vivienda donde se hallaba el bebé, que recibió un disparo y fue trasladado con suma urgencia por su madre al Hospital de Niños Víctor J. Vilela, donde a pesar de los esfuerzos de los médicos que lo asistieron murió poco después.