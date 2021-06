Netflix: Enterate cuáles son las 10 películas y series más populares en Argentina

Por Crónica

Netflix renueva su cartelera frecuentemente para satisfacer la exigencia de un público espectador cada vez más amplio. Recordemos que tan solo en Argentina, la famosa plataforma de entretenimiento vía streaming posee más de 4,5 millones de suscriptores.

A raíz de esto, la compañía no solo ofrece una gran cantidad de títulos para todos los gustos y edades, sino que además, desde hace un tiempo, permite ver a sus clientes cuáles son las películas y series que más se han reproducido en el último tiempo.

El ranking semanal de Netflix acerca de los filmes y telenovelas más populares de la Argentina se basa en aquellas producciones que lograron tener más de 70 millones de visualizaciones desde su estreno.

Actualmente, entre las primeras diez películas y series que marcaron tendencia estos días, se encuentran ‘Lucifer", "El orfanato", y "Dinero en gestación", entre otras.

¿Cuáles son las películas y series que lideran el ranking de Netflix?

1. Lucifer

La segunda entrega de la quinta temporada de la serie se convirtió en furor a pocos días de su estreno, en la última semana de mayo. La ficción se estrenó originalmente en Fox en 2016, en Estados Unidos, pero luego de encontrarse entre una de las preferidas del momento por el club de amantes de las series, llegó en 2019 a Netflix. Esta se trata de la anteúltima temporada. Se sabe que por los problemas para rodar en medio de la pandemia, el estreno de la sexta y última temporada podría ocurrir a fines de este año o comienzos del que viene.

Lucifer trata sobre la vida del 'ángel caído' (Tom Ellis), que aburrido de su propia existencia en el inframundo, decide abandonar su reino e instalarse en la ciudad de Los Ángeles para descubrir qué puede ofrecerle el mundo mortal. Allí abre un distinguido club nocturno, "Lux", y se dedica a disfrutar de lo que más le apasiona: el vino, las mujeres y la música. Sin embargo, su nuevo estilo de vida se ve alterado cuando una mujer es brutalmente asesinada cerca de su establecimiento, y de pronto, Lucifer siente que debe hacerse justicia.

2. Sweet Thoot

La historia de un niño mitad humano y mitad ciervo que vive en una época postapocalíptica parece ser una de las más cautivadoras para los argentinos. Se trata de un relato dulce en un contexto tan duro, porque la serie introduce al espectador a un mundo postapocalíptico en el que 'el Gran incidente' ha arrasado el mundo. Gus (Christian Convery) es uno de los muchos niños 'híbridos' que han nacido por el resultado de un curioso virus, y debe escapar de la mirada de unos cazadores que ven un valor peculiar en su exótica existencia.

3. El orfanato

'El orfanato' es uno de los últimos ingresos de la cartelera de Netflix y, sin dudas, ha hecho estremecer a cientos de miles con su relato. Se trata de una película de suspenso y terror psicológico dirigida por el director español Juan Antonio García Bayona que obtuvo grandes críticas y recibió 61 nominaciones a premios de todo el mundo, de las cuales ganó 31.

.

La película comienza con la historia de Laura (Belén Rueda), quien decide mudarse con su familia al antiguo orfanato donde se crió de niña para iniciar el proyecto de abrir un hogar para niños discapacitados. Sin embargo, sus planes se ven interrumpidos cuando su pequeño hijo comienza a tener conversaciones con un amigo imaginario, y un día desaparece.

4. What Lies Below

Otra de las propuestas que más atrajo a la audiencia en las últimas semanas fue una película más de terror. 'What Lies Below' se estrenó en el 2020 y cuenta la historia de Liberty (Mena Suvari), una joven de 16 años, que regresa a casa después de dos meses en un campamento y conoce al prometido de su madre, John Smith, cuyas cualidades parecen demasiado perfectas para ser humanas.

5. Travieso: De la mansión a la calle

Esta vez se trata de una peli animada infantil sobre la vida de 'Travieso', un perro caprichoso y malcriado que vive bajo las comodidades de una adinerada mujer de avanzada edad. Tras la muerte de la señora, sus parientes toman posesión de todos sus bienes y deciden deshacerse del pequeño can, al que consideran una molestia. Tal es así que 'Travieso' comienza una nueva vida en los suburbios de Nueva York, hace nuevas amistades y aprende valiosas enseñanzas.

El doblaje del protagonista está a cargo del rapero Big Sean, y famosos del género urbano como Snopp Dog interpretando a otros perros

6. Luis Miguel: la serie

Sin lugar a dudas, uno de los estrenos que más se esperaban para este 2021. Tras la larga demora, en medio de las complicaciones de la pandemia del coronavirus, a comienzos de mayo llegó finalmente (en cuotas de un episodio por cada domingo) la segunda temporada de la bionovela de Luis Miguel. En esta parte de la historia, el 'Sol de México' se enfrenta con nuevos obstáculos, por el lado financiero, emocional y profesional.

.

Netflix y el propio Diego Boneta -intérprete de 'Luismi'- ya confirmaron que habrá una tercera y última temporada de la serie.

7. ¿Quién mató a Sara?

Esta es una de las series que menos promoción tuvo por parte de Netflix, pero que aun así, en poco tiempo, consiguió posicionarse como uno de los mayores éxitos de la plataforma. Incluso, ha logrado icupar el puesto número 1 de este ranking durante semanas.

.

La serie de suspenso y drama mexicana de dos temporadas sumerge al espectador en un inquietante crimen sin resolver. Y es que, el protagonista, Alez Guzmán, quien fue encarcelado injustamente por 18 años, es liberado y busca descubrir quién mató a su hermana Sara y por qué la familia Lazcano lo culpó del crimen.

8. Xtremo

'Xtremo' es una de las más recientes apuestas españolas de Netflix. Se trata de un filme de acción, dirigido por Daniel Benmayo, en la cual Max, un hombre va en busca de su hermano para asesinarlo y vengarce por haber traicionado a su familia y matado a su padre e hijo.

9. Ragnarök

El noveno puesto lo ocupa una serie nórdica de ciencia ficción de dos temporadas. Ubicada en 'Edda', un pueblo ficticio de Noruega, la narración cuenta sobre las aventuras de un grupo de adolescentes, descendientes de los Dioses nórdicos, que deben librar batalla contra las consecuencias del cambio climático que está extinguiendo al mundo.

10. Dinero en gestación

Finalmente, el décimo lugar pero no por eso menos importantes se lo lleva 'Start Up' o 'Dinero en gestación', una serie de tres temporadas de diez capítulos cada una, que fue estrenada originalmente en el 2016 y que llegó a Netlix Latinoamérica el 1 de junio.

.

Esta serie protagonizada por Adam Brody, Edi Gathegi y Otmarra Marrero relata la historia de tres jovenes que inventan un nuevo tipo de criptomoneda, denominada 'GenCoin'. Este proyecto los ubica a los tres en uno de los costados más oscuros de los negocios mundiales, y comenzarán a ser perseguidos por un prestigioso agente de la FBI.