Comenzó el operativo especial de vacunación contra el COVID-19

Este lunes a partir de las 10, dio comienzo el operativo especial de vacunación en nuestra ciudad. Estuvo presente el intendente Luis Castellano, la secretaria de Desarrollo Humano, Myriam Villafañe y el subsecretario de Salud, Martín Racca.

El mismo se extiende hasta las 17:00, por lo que se sumaron administrativos, enfermeros y enfermeras que puedan vacunar. Además, para agilizar los turnos, hay personal de distintas áreas del municipio y el grupo Jóvenes Voluntarios colaborando en los alrededores del Hospital "Jaime Ferré".

"Comenzamos con este operativo de vacunación más amplio, que le dará a 1200 rafaelinos y rafaelinas que se encuentran inscritos, la posibilidad de recibir la vacuna contra el COVID-19"; señaló Villafañe.

"Se aplicarán 1200 primeras dosis para el personal de seguridad, personas menores de 60 años con comorbilidades y algunas personas mayores de 60 años que se han inscripto más tarde"; indicó.

"Dentro de la situación que estamos viviendo, ésta es una buena noticia. Se puede ver la alegría de cada uno, la esperanza de recibir su primera dosis. Esta es una noticia alentadora"; reflexionó la secretaria de Desarrollo Humano.

Además, contó que se continuarán recibiendo dosis, lo que permitirá "que 1600 turnos sean otorgados para mañana. Aquí tendremos primeras y segundas dosis y se utilizarán los vacunatorios de calle Lisandro de la Torre y el de Bernardo Irigoyen en simultáneo como se hizo hoy. La llegada de segundas dosis es otro dato importante porque nos permitirá completar la vacunación de aquellas personas que por febrero o marzo recibieron la primera dosis".

"Pedimos por favor que nadie se acerque sin un turno otorgado. Reiteramos, para tranquilidad de todos, que las personas que recibieron su primera dosis son notificadas de la misma manera cuando está disponible la segunda. Lo importante es que las vacunas llegan y son aplicadas de forma rápida y se convocan a distintos grupos. Se solicita paciencia"; remarcó Villafañe.

Continuar los cuidados

Por su parte, el subsecretario de Salud, Martín Racca, señaló que " es primordial y necesario que la prevención primaria no se debe dejar de reforzar ni bajar la guardia. El lavado de manos, la distancia social, el uso del barbijo correctamente colocado, la ventilación de los ambientes y la consideración de que todos son personas COVID positivas".

"Tenemos una gran cantidad de positividad en los testeos, lo que significa que persona que se testea es positiva. El mayor trabajo que debemos hacer es no calificar como contacto estrecho con nadie. Por eso es importante llevar a cabo las medidas de prevención"; explicó Racca.

En cuanto a los síntomas, manifestó que "no se debe minimizar la aparición de ningún síntoma. Es importante que ante esta situación, la persona se comunique al 107. Las personas no deben temer de hacerse el test diagnóstico; es muy sencillo y no tarda nada".

"Ante la duda, se realiza el hisopado. Si el resultado es positivo, debe cumplir 10 días de aislamiento estricto. Pero, lamentablemente las personas que están con síntomas y en sus casas, se comunican tarde. Ante un malestar, una mínima falta de aire, no duden en consultar al hospital y atenderse. Hay un buen equipo para ver qué está sucediendo y trabajando a disposición"; sumó Racca.

"Ojalá que este dispositivo de vacunación masiva perdura en el tiempo porque es el inicio de la solución de este problema y catástrofe sanitaria"; concluyó el Subsecretario.