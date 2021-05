Julieta alzó su voz y finalmente la vacunaron

Ella es insulinodependiente, tiene 25 años y si no hubiese levantado su voz, seguramente seguiría esperando por un poco de tranquilidad ante la amenaza del coronavirus.

La muerte de Lara Arreguiz fue necesaria para que la política reaccione a las necesidades de muchos grupos de riesgo, ante la pandemia de coronavirus.



Esa imagen de ella tendida en el piso del Hospital Iturraspe, sin una cama para al menos perder la vida con un mínimo de dignidad hizo que muchos atiendan a la situación sanitaria de la provincia de Santa Fe, pero también a la falta de vacuna entre quienes más las necesitan.



Eso motivó una nota que publicara el miércoles un medio local, en la que contábamos que Julieta Clemenz, a sus 25 años, esperaba ser vacunada desde que se había inscripto para tal fin el 23 de febrero.



El reclamo fue atendido, ahora sí de manera rápida y esta manaña ella recibió la primera dosis de Sputnik V.



Su historia



Por una falla orgánica a los 11 años se presentó la enfermedad y después de una semana de internación en el Hospital Allassia de Santa Fe la diagnosticaron. La diabetes tipo 1 la transformaría en insulinodependiente por el resto de su vida. Fue a los 15 años que comenzó a hacer un trabajo minucioso en el conteo de hidratos de carbono para mejorar el comportamiento de la glucemia y de esa manera tener un mejor control de su alimentación y de sus condiciones de salud.

Hace tres años tuvo a su primer hijo, con parámetros completamente normales. Un año atrás y en plena pandemia nació su segunda hija.

La pandemia y el alumbramiento le generaron una necesidad de mayores cuidados, que incluso no evitaron una posterior internación por problemas de presión alta.



Superado eso y en medio de una situación de aislamiento absoluto, con el riesgo que implica pincharse los dedos todos los días para el control, comenzó a gestionar ante su obra social un monitor de glucemia freestyle, que es un parche que se adhiere en el brazo y permite un control de hasta ocho veces por día sin ser invasivo.

Saliendo de su casa únicamente para andar en bicicleta con sus dos hijos, por motivos de salud, Julieta hoy depende en absoluto de la ayuda de su mamá, sin ver hace meses al resto de su familia. Tenía una tienda de ropa, pero tuvo que cerrarla por el riesgo que le representaba estar en contacto con otras personas y ahora sólo sigue adelante con su carrera, cursando el tercer año del profesorado en Artes Visuales.

Esa determinación es la que hizo desde el inicio de la vacunación que no deje de tomar contacto con personal del Hospital Jaime Ferré, con el propio Intendente, e incluso el Gobernador de la provincia, sin recibir respuesta alguna a su necesidad de acceder a una vacuna.

Un logro

La nota que Rafaela Noticias publicó el miércoles fue la única alternativa para conseguir una respuesta. Este es el verdadero poder y valor de los medios, darle voz y visibilidad a quienes lo necesitan.



Fue ayer jueves que desde el área de Salud regional se comunicaron con este medio para pedir su contacto y así brindarle un turno para esta mañana. Era después de las ocho que se tenía que presentar en el Hospital.

Puntualmente fue, al verla tan joven le indicaron que se estaban vacunando a personas de más de 50 años y con explicación mediante de haber recibido un llamado con la indicación para asisitir, sumado a más espera, apareció un papel con su nombre, de manera excepcional.



Su primera dosis ya la tiene, no hay un plazo concreto para saber cuando la dificil segunda dosis de Sputnik va a llegar, pero es innegable la tranquilidad que consiguió con esta primera protección.



"Yo me tengo que cuidar más que el resto de las personas. En todo este tiempo me cansé de reclamar, recién por un medio de comunicación logré que me presten atención".



Siendo la única responsable de la crianza de dos niños que tampoco pudieron asistir al jardín maternal para no ponerla en riesgo, en medio de tanto encierro reconoció que "esto me hace mal psicológicamente. Necesito estar más tranquila, hacer una vida más normal, no sentir que estoy presa en mi propia casa".



Sin la contención médica que hubiera necesitado o el acompañamiento profesional, tanto ella como tantos otras personas con la misma patología, reconoció Julieta, "yo velo por mí, por mi salud, pero no sólo doy esta pelea para mí, sino por quienes tienen comorbilidades como yo. Me encantaría que todos los que lo necesitan puedan estar vacunados también".



Con Julieta una veintena de personas que tienen su misma inquietud por conseguir las vacunas y que vienen intentando de diferentes formas llegar a conseguir sus dosis se comunicaron y ese listado ya fue elevado a autoridades políticas y de salud de la provincia. La respuesta inmediata debería darse como se hizo con ella.



Julieta habló con una amiga de Lara, se comprometió a honrar su memoria y seguir reclamando, porque si el criterio de urgencia para los grupos de riesgo se hubiera tomado hace meses, quizá la historia hubiera sido diferente.



Es un gran logro haber podido exponer una necesidad y que sea cubierta rápidamente, lo triste es que la respuesta llegue después que una chica tenga que morir en el piso de un Hospital, sin atención y que eso duela tanto políticamente que se logre la reacción de entender a los grupos de riesgo y de accionar para que los lugares en los turnos preestablecidos para la vacunación aparezcan.

Cada persona tiene derecho a su vacuna, es una obligación del Gobierno nacional aportar las dosis necesarias, no es un privilegio, ni un lujo. Llama la atención como los intereses creados no permiten que quienes deban reclamar primero salgan detrás de un logro como el que contamos hoy a intentar sumarse.



En estos casos el tiempo se cobra muchas vidas, esto está lamentablemente demostrado a nivel nacional con los fallecidos de los últimos meses, en medio de tantas promesas de vacunas que no llegaron y que sólo son responsabilidad de un Estado que no permite negociar a los privados para avanzar de otra manera con el esquema vacunatorio, para que entonces quién pueda pagar su vacuna, libere otra de manera gratuita para quien no lo pueda hacer.



Los egoísmos no sirven, los oportunistas tampoco, la mirada integral es la única que puede aportar una solución concreta y ágil ante semejante desastre sanitario.

Fuente: RafaelaNoticias