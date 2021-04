La noche en que Google terminó en manos de un joven argentino

Alrededor de las 22 del miércoles, el sitio web del buscador parecía caído. Enseguida, usuarios de las redes sociales comenzaron a hacer referencia a la falla del buscador con capturas de pantalla de la leyenda de error y los usuales memes.



Pero en algún momento de la vertiginosa hora que duró todo el entredicho, a un usuario se le ocurrió ir a chequear qué pasaba con el dominio de Google en la web de Nic.Ar, el registro oficial de sitios web del país, que depende de la Secretaría de Legal y Técnica del Gobierno.

“¡Ufa! El dominio no está disponible”, fue la respuesta de Nic.Ar a la consulta, que se puede ver en la captura de pantalla que se viralizó en cuestión de segundos. Lo curioso fue que en el detalle de la titularidad del dominio google.com.ar no figuraba el nombre de la compañía sino el de un particular: Nicolás David Kuroña.

La noticia de que el dominio de la compañía líder mundial estaba en manos de un tuitero argentino explotó en segundos. La cuenta de Twitter de Kuroña (@argentop) cosechó miles de seguidores. Desde allí el joven aclaró que compró el dominio de manera legal, en un supuesto descuido de la compañía, que dejó vencer su dominio.

“Quiero aclarar que entre a http://nic.ar vi el nombre de http://google.com.ar disponible y lo compre legalmente como corresponde!”, tuitió Kuroña desde su cuenta como única aclaración de lo ocurrido.

La primera versión que trascendió en Twitter fue que el dominio de goole.com.ar se había vencido y por eso otra persona lo pudo comprar. En este caso lo hizo Kuroña, quien lo habría adquirido por el módico precio de 300 pesos.

Quiero aclarar que entre a https://t.co/XtzUy8WL36 vi el nombre de https://t.co/cK20BdyuxB disponible y lo compre legalmente como corresponde! — Nicolas Kuroña (@Argentop) April 22, 2021

Cientos de usuarios salieron a festejar la compra del joven calificandola como una proeza, una victoria de un ciudadano de a pie sobre una de las empresas más grandes de tecnología. Los memes inundaron la red social, el tuitero estrella se había vuelto un héroe.

Más tarde, desde la cuenta Dominios Argentinos aclararon que el dominio de google.com.ar no estaba vencido ni había caducado, como circuló en un primer momento. Según la información oficial, vencía en julio. “Alguien lo transfirió o pasó algo raro”, sostuvieron.

El tráfico inusual hacia la web de Nic.Ar hizo que el sitio permaneciera caído por varias horas. Incluso esta mañana, todavía no se podía ingresar al dominio de Google para chequear la propiedad.

Una hora más tarde, el dominio de Google Argentina fue restituido a su propietario Google INC. “El problema que afectaba el acceso a google.com.ar ya fue resuelto. Lamentamos los inconvenientes que esta situación pudiera haber generado y seguimos investigando las causas”, fue lo único que dijeron desde Google Argentina.