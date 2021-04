Pablo Lescano le declaró su amor a Jennifer López: "Cumbia y guiso no te va a faltar"

Luego de anular su compromiso matrimonial con Alex Rodriguez, Jennifer López anunció su separación: "Nos hemos dado cuenta de que estamos mejor como amigos y esperamos seguir siéndolo".

"Continuaremos trabajando juntos y apoyándonos mutuamente en nuestros negocios y proyectos compartidos. Nos deseamos lo mejor para nosotros y para nuestros hijos", declaró la ahora ex pareja en un comunicado para oficializar su ruptura después de cuatro años de novios.

Tras la noticia, Pablo Lescano aprovechó la situación y le declaró su amor a la reconocida cantante. A través de sus redes sociales, el líder de "Damas Gratis" publicó una foto en la que se muestra junto a su perro mientras come un guiso de lentejas y escribió: "Hola Jennifer Lopez. Guiso y Cumbia no te va a faltar. No sé, pensalo".

Su posteo se hizo viral a los pocos minutos y recibió el apoyo de sus fanáticos, quienes le recomendaron a la actriz que le diera una oportunidad al cantante argentino.