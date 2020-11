🔷 Asesinaron a un periodista de 18 puñaladas en su casa

El periodista José Luis De Marco fue asesinado de 18 puñaladas en su casa del barrio Pueyrredón de la ciudad de Córdoba, tras un presunto robo, y por el homicidio fue detenido un sospechoso de 22 años que había estado con la víctima momentos antes del crimen.





De Marco tenía 55 años, trabajó en El Doce Tv y vivía en la planta alta de una propiedad y su mamá en la plata baja. Justamente, fue su familia quien encontró su cuerpo el domingo pasado tras varias horas de intentar comunicarse con él a través de llamados telefónicos.

Inmediatamente alertaron a la policía y concurrieron al lugar los médicos, quienes constataron la muerte de De Marco, cuyo cadáver presentaba lesiones de arma blanca en distintas partes del cuerpo.

Tras tareas de investigación, la Fiscalía de 4° del distrito III de Córdoba ordenó la detención del sospechoso, al que se llegó durante un operativo desplegado en el barrio Pueyrredón por personal del Departamento Homicidios,.

El sospechoso fue identificado como Nahuel Palomeque, de 22 años, quien tiene antecedentes penales por distintos delitos, y quedó imputado del homicidio de De Marco.

"No estaba prófugo porque no sabía que lo estábamos buscando. Gracias a la investigación pudimos determinar que es la última persona que estuvo con el fallecido esa noche. Aún no tenemos claro cuál fue el motivo ni cuál era la relación entre ambos", detalló la fiscal Palacios a El Doce.

Fuente: Minuto Uno