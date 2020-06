🔷 Menor robó dos motocicletas

El primer motovehículo, Motomel Guerrero, fue sustraído de un establecimiento agroindustrial ubicado a la vera de la Ruta Nacional No 34 entre los km 213 y 214, trasladándose hasta zona de la intersección con la Ruta Nacional No 19.

Allí, abandona el vehículo y procede a la sustracción de otra motocicleta, Gilera Smash, que se encontraba en un obrador del lugar; emprendiendo rumbo hacia el oeste.

Al conocer sobre los hechos delictivos, personal policial entabló acciones coordinadas de forma inmediata en las que participaron efectivos de las Subcomisarias No 5 de Angélica, No 6 de Estación Clucellas, No 7 de Plaza Clucellas, No 16 de Susana y de la Policía de Seguridad Vial.

Es así como el menor es interceptado sobre el km 85 de la Ruta Nacional No 19, procediéndose a su identificación, detención y traslado a sede policial.

A su vez se efectuaron los secuestros de las motocicletas sustraídas. Finalmente el joven fue restituido a un mayor de edad responsable.