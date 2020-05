🔷 Horror: Asesinó a su ex novia de un tiro en la cara, huyó pero lo detuvieron

La joven caminaba con una amiga cuando fue sorprendida por su ex pareja que le dispar贸 y se escap贸. El sospechoso fue detenido este lunes. Ocurri贸 en Jujuy.

El hecho ocurrió el domingo por la noche en el barrio Estación, de la localidad jujeña de Yuto, cuando Rocío Celeste Ocampo, de 25 años, fue asesinada de un disparo en el rostro cuando caminaba junto a su amiga, por el hecho la policía local busca intensamente a Ricardo Javier Núñez, ex novio de la joven, que habría estado preso por el delito de "Lesiones Agravadas calificadas por la condición de la víctima y violencia de Género".



Inmediatamente llamaron a una ambulancia del SAME que constató que la joven había fallecido. En el lugar se encontraba otra mujer, de 29 años, quien declaró y aseguró que Roció Ocampo había sido atacada por un ex novio de la víctima cuando ambas caminaban por el barrio.

La testigo le explicó a la policía que Ricardo Núñez, de 24 años, las sorprendió cuando ellas paseaban, y Ocampo decidió apurar el paso, para no interferir en el diálogo de su ex pareja. Cuando se dio vuelta, vio a su amiga tirada, y Núñez le dijo "Llama a la ambulancia, parece que la maté", para luego darse a la fuga.

Luego de varias horas de rastrillaje, durante la mañana del lunes la Policía de Jujuy detuvo a Núñez acusado de femicidio.

El caso fue caractulado como "Homicidio agravado por el vínculo con el uso de arma de fuego y violencia de género" está a cargo de la Brigada de Investigaciones de Libertador General San Martín con la actuación de la Fiscalía de violencia de Género y sexual Nº 2 del Centro Judicial San Pedro a cargo del agente fiscal José Alfredo Blanco.

