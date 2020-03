🔷 Helvecia: La Directora del hospital tiene coronavirus y advirtió: "Mañana pueden estar en mi lugar"

La directora del Samco de Helvecia, ciudad cabecera del departamento Garay, se contagió de coronavirus y publicó un descargo en las redes sociales en donde afirma que está en buen estado de salud y advierte a quienes la criticaron: “No se olviden que mañana pueden estar en mi lugar”.

La confirmación del segundo caso de covid-19 en esa comuna santafesina se conoció este martes y al poco tiempo trascendió que era la médica que había asistido al niño de seis años detectado el lunes como primer infectado. Ese chico no contaba con antecedentes de viaje pero habría mantenido contacto con personas que habían viajado al exterior. La localidad se aisló y restringió el acceso.

Alejandra Müller, titular del Samco local, confirmó su propio contagio a través de una publicación en Facebook que, a su vez, utilizó para responder a quienes la cuestionaron por supuesta desidia.

“Hola a todos. Aquí estoy. Lamento mucho que se haya difundido mi identidad, al igual que la del otro caso confirmado de coronavirus de la localidad de Helvecia. No lo lamento por mí, lo lamento por mi esposo y por mis hijos que quedaron expuestos a una sociedad que está asustada por enfrentarse a lo desconocido. Temo por la seguridad de ellos, porque ante lo desconocido o huimos o atacamos. Comprendo a todos y cada uno de los que por desconocimiento hablan y comentan, no se olviden que mañana pueden estar en mí lugar”, empieza el texto.

Müller detalla en su publicación el trabajo arduo y sin recursos que debió enfrentar en el Samco de la comuna en estos días y cuenta: “No sé de dónde vino. Estuvimos desde el primer día que empezamos a darle batalla al virus gestionando, llamando, yendo de aquí para allá, no durmiendo, comiendo poco. Además manejando dinero, tocando papeles, en un lugar y otro. Tal vez cuando realicé algún estudio (todos con barbijo, bata, guantes descartables, como consta en registros fotográficos). Tal vez nos falta el traje de marciano que se ve en la tele. Pero ahora nos cuesta conseguir guantes por el desabastecimiento imagínense uno de esos trajes”.

“Me contagie por llevar la profesión en el pecho y salir a dar lo mejor. No me olvidó que mientras mi marido salía a trabajar en la policía de seguridad y yo a resolver los problemas, mis tres hijos quedaban solos en casa, no pudimos quedarnos, somos responsables y tenemos un compromiso con la sociedad. En fin. La pandemia saca lo que somos. Afortunadamente, en cada rincón encontré gente amorosa y solidaria. Tengo fe en este mundo y en la humanidad. Con respecto a mi salud estoy congestionada, similar a un resfrío. Veremos qué pasa. Selección natural según Darwin. Gracias a todos! Y que les vuelva multiplicado lo que desean”, añadió en su particular carta pública.

Días atrás, la propia médica había pedido a la comunidad extremar los cuidados ante la pandemia del coronavirus y tomar una serie de recaudos. Pero, como se vio en España y en Italia, los profesionales de la salud no están a salvo del contagio del virus y son los primeros en ponerse en riesgo.

Fuente: Rosario3