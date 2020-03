🔷 Cristina Kirchner vuelve al país con Florencia

La vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner anunció este viernes 20 de marzo que volverá en las próximas horas a la Argentina desde Cuba junto con su hija Florencia, que lleva más de un año siguiendo un tratamiento médico en La Habana por un linfedema. Horas después de que el presidente Alberto Fernández informara el "aislamiento social, preventivo y obligatorio" para prevenir el contagio de Coronavirus, su compañera de fórmula anticipó que tanto ella como su hija cumplirán con los 14 días de aislamiento previstos para personas que ingresen al país desde el exterior.

"Ella junto a sus médicos y sus médicas, lograron restablecer parte de su salud perdida y hace un tiempo vienen trabajando su regreso a casa. Pero ya se sabe, nada es tan sencillo. Por eso Flor me pidió que la venga a buscar para ayudarla… sentía que sola no iba a poder", escribió la vicepresidenta en su cuenta de Twitter. Y añadió. "Algo tan humano y por eso tal vez incomprensible para los depredadores de almas y corazones que durante esta semana especulaban mediáticamente, como siempre, el porqué de este viaje; el décimo en un año".

Marzo 2020. Escribo estas líneas desde La Habana, en la misma casa en que terminé de escribir el primer capítulo de Sinceramente hace exactamente un año. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 20, 2020

La titular del Senado partió el pasado lunes 16 de marzo a la madrugada hacia el país isleño en el vuelo CU 361 de la empresa Cubana de Aviación. Lo hizo apenas unas horas más tarde de que Fernández informara de la suspensión de las clases para todos los niveles educativos y el cierre de fronteras por un plazo de 15 días. En una semana crítica para la Casa Rosada con el avance de la propagación de la pandemia, la vicepresidenta estuvo junto a su hija para acompañarla en su regreso a la Argentina. En un hilo de Twitter, Fernández de Kirchner agradeció al país isleño: "Me pongo a pensar cuánto tiempo pasé este último año en La Habana: casi cien días. Y siento que aunque tuviera cien vidas, ellas no me alcanzarían para expresar mi agradecimiento a esta Cuba solidaria, castigada por los poderosos pero digna y altiva".

CFK luego volvió a responsabilizar a la Justicia y los medios argentinos del estado de Florencia: "Esa Cuba de médicos y médicas que ejercen su vocación con compromiso, con un criterio profundamente humanista y que con diagnóstico preciso, por primera vez, le brindaron a Flor las herramientas que necesitan aquellos y aquellas que han perdido su salud. Esa Cuba que estuvo junto a mí en un momento muy difícil de mi vida, que le tendió su mano a mi hija sin especulaciones y que la cuidó y protegió cuando la feroz persecución mediática y judicial dañó severamente su salud.

Esa salud que, en tiempos de pandemias con ribetes bíblicos, vuelve a ser un bien comunitario que exige de todos y todas solidaridad, humanismo y, sobre todo, compromiso social. — Cristina Kirchner (@CFKArgentina) March 20, 2020

La referente del Frente de Todos informó que va a cumplir con los 14 días de cuarentena obligatoria: "Sé que es una obviedad decirlo pero ya se sabe... a veces hay que aclarar hasta lo obvio", puntualizó. Finalmente, la vicepresidenta le solicitó colaboración al resto de la población: "Les quiero pedir que hagan lo mismo, que se cuiden y que cuiden a los demás respetando el aislamiento preventivo en sus casas. Los y las quiero mucho", concluyó.

Por su parte, Florencia compartió en su cuenta de Instagram la imagen de una hoja de su diario, escrita el pasado 18 de octubre de 2019. La hija de la expresidenta en las últimas semanas se hizo más presente en las redes sociales y mostraba una mejoría en su estado de ánimo. Este viernes 20 de marzo, cuando se inicia la cuarentena obligatoria en todo el país, regresa a la Argentina.

