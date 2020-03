🔷 Coronavirus: la UNL tiene 14 estudiantes extranjeros en cuarentena

La Universidad Nacional del Litoral (UNL) informó que intensifica las medidas preventivas de contención y concientización vinculadas al Covid-19 (Coronavirus), aunque aún no hubo anuncios de suspención de clases a diferencia de la Universidad Tecnológica Nacional Regional Santa Fe.

El rector Enrique Mammarella, adhirió el lunes a las disposiciones del Poder Ejecutivo nacional para licenciar de manera extraordinaria a todo el personal docente, no docente, becarios, estudiantes, personal académico temporario o visitante, terceros que presten servicios no académicos permanentes o temporales de la UNL que hayan regresado de los países en riesgo en las últimas semanas. En esta línea, la institución conformó un Comité de Emergencia. El objetivo es que este espacio coordine las acciones correspondientes a prevención, contención y concientización a partir de un análisis constante de la situación sanitaria de la Universidad y de las medidas adoptadas por el Gobierno nacional.

Internacionalización

En el plano internacional de la UNL, el secretario de Desarrollo Institucional e Internacionalización, Pedro Sánchez Izquierdo, aseguró: “Estamos trabajando fuertemente con los estudiantes de intercambio tanto los de UNL que están en el exterior, como los extranjeros que vienen a Santa Fe a estudiar. Intensificamos la concientización y el control en torno al aislamiento preventivo, que es obligatorio a partir del Decreto presidencial, para todos los estudiantes de la UNL que vinieran del extranjero y también para todos los estudiantes de intercambio. En esta última situación particular, de los estudiantes que vienen desde otras universidades de diferentes países para cursar en la UNL, en el caso de los que provienen de zonas de riesgo tenemos relevados alrededor de 40 estudiantes, de los cuales 24 ya han cumplido la cuarentena y 14 que están cumpliendo el aislamiento que estaría finalizando a mediados de la semana del 23 de marzo”.

Luego sostuvo: “Además, para abordar la situación de nuestros estudiantes UNL en el exterior, hemos diseñado un esquema de contacto no solo con ellos sin con sus familias, para relevar su situación personal en sus estancias y conocer si se están realizando actividades académicas o no, ya que muchas de las universidades socias han desarrollado esquemas de virtualización para poder mantener el cursado y las actividades. El relevamiento terminará este fin de semana y la próxima semana estará completo. Por el momento, no tenemos reporte de ningún estudiante de UNL en el exterior que esté afectado por el virus, como tampoco ninguno de los intercambistas que ha venido desde las zonas de riesgo que presente los síntomas del virus”.

Comité de emergencia

Si bien las tareas en el ámbito de la UNL comenzaron hace más de 15 días, la semana pasada se intensificaron las acciones que están orientadas, siempre, hacia su comunidad. En este sentido, se llevaron a cabo encuentros de trabajo con autoridades nacionales de los ministerios de Educación y Salud de la Nación y de la Provincia de Santa Fe; se hizo lo propio con decanos, representantes gremiales, de la Federación Universitaria del Litoral, y todas las autoridades de la casa de estudios; se brindó un exhaustivo informe al Consejo Superior donde, además, se oficializó que no se va a desarrollar una serie de propuestas públicas de convocatoria abierta; se hicieron capacitaciones internas a los intendentes y coordinadores técnicos de todos los edificios universitarios en materia de Higiene y Seguridad; se compraron y distribuyeron en todo el ámbito universitario insumos de limpieza e higiene personal –por ejemplo, más de 700 dispensadores de alcohol en gel–; y se coordinaron acciones de comunicación interna y externa.

Medidas de prevención

La transmisión del virus es por eliminación de secreciones, cuando la persona tose o estornuda, el virus permanece poco tiempo en el ambiente, por lo tanto, el contagio solo se da si una persona se encuentra cerca de una persona enferma. Es importante mantener la calma y adoptar todas las medidas habituales para las enfermedades respiratorias. Siguiendo las recomendaciones establecidas por la Organización Mundial de la Salud (OMS), propone lo siguiente:

* Evitar el contacto directo con personas que presenten enfermedades respiratorias.

* Al toser o estornudar, cubrirse la nariz y la boca con el pliegue del codo. Lavarse las manos inmediatamente después o, idealmente, utilizar pañuelo de papel que pueda ser descartado inmediatamente.

* Mantener una frecuente higiene de manos, sobre todo antes de ingerir alimentos y bebidas y luego del contacto con superficies en áreas públicas. El lavado de manos con agua y jabón es suficiente.

* Si una persona presenta síntomas y estuvo en algún país donde existen casos confirmados o en contacto con alguna persona enferma, debe consultar inmediatamente a su médico de cabecera.

Es importante resaltar que estas recomendaciones sirven para prevenir otras enfermedades respiratorias como por ejemplo la gripe.

Fuente: UNO Santa Fe