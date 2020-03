🔷 Empleadas domesticas: Nuevo aumentos

El dato fue confirmado por Alcira Burgos, secretaria general del Sindicato del Personal de Casas de Familia (SinPeCaF).

La suba corresponde a la cláusula de revisión, no a paritarias.

Las paritarias del sector vencen en el mes de mayo, sin embargo, Burgos detalló que la discusión iniciará en el mes de abril.

Hace una semana, cuando comenzaron las reuniones entre los gremios y el gobierno, Burgos planteó que buscarán alcanzar entre un 30% y un 40% de incremento.







El comunicado del sindicato

El comunicado comienza diciendo: «Llevamos a conocimiento, de afiliada/os y trabajadora/es, que en el día de la fecha, se reanudó la reunión de la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares, que había pasado a cuarto intermedio el pasado día viernes 28, a pedido de la representación estatal, para considerar la propuesta de una revisión remunerativa, que estaba prevista para febrero del corriente año y, esencialmente, lo pautado en el Decreto N° 14/2020; para establecer una suma o un porcentual remunerativo, a cuenta de futuros aumentos».

Lamenta la postura del Estado: «(Conformada por los Ministerios de Trabajo, Desarrollo Social y Economía), se mantuvo en ofrecer un diez por ciento (10 %), por todo concepto, a partir del corriente mes de marzo; sin considerar incluso incrementar un cinco por ciento (5 %), por zona desfavorable (las Provincias del Sur de nuestro País, desde La Pampa, hasta Tierra del Fuego y las Islas del Atlántico Sur). Atento ello y, como consideramos no satisfactorio lo ofrecido, procedimos a rechazarlo; quedando así plasmado en el acta que se labró. Solicitando nosotros además, que se convocara a nueva reunión de la Comisión, para el día 7 de abril próximo»

«Así las cosas, el tema quedó (pasó) a consideración y resolución ministerial; estimando nosotros, que en el curso de los próximos días, lo resuelto y establecido por ellos, nos habrá de ser comunicado, por medio oficial», soslaya el escrito.

Por último, finaliza: «Nos permitimos nuevamente recordar, que aún resta por convocar a la reunión paritaria anual; ya que lo tratado en estos días, no forma, ni formó parte, de la misma. No bien tengamos novedades sobre el particular, como siempre lo hacemos, los mantendremos debidamente informados»