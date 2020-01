🚩 Nicole Neumann explicó por qué aún mantiene una foto con Poroto Cubero en el living de su casa

La modelo explic贸 por qu茅 no saca la imagen de ella y el ex futbolista de su casa.

La relación entre Nicole Neumann y Fabián Cubero duró más de diez años pero se terminó hace tres. Desde entonces la modelo y el ex futbolista se trenzan en escándalos que tienen que ver con sus tres hijas, Indiana, Allegra y Sienna.



La ruptura vino por parte de Nicole, que le planteó no continuar juntos. Cubero aceptó y, después de un tiempo, rehízo su vida y hoy disfruta de un romance con Mica Viciconte. En cambio, Nicole no tuvo suerte con sus parejas y todo indica que es porque no “soltó” a su ex.

