🔷 Rosario: Nene herido en ataque a balazos

Un menor fue alcanzado por un disparo de arma de fuego en el marco de un ataque a balazos ocurrido este lunes en zona norte.

El hecho se dio pasadas las 15 en la esquina de Larrechea y Ávalos, donde la víctima fue un nene de seis años que se encontraba jugando dentro de la casa cuando desconocidos abrieron fuego. Algunos de los disparos ingresaron a la vivienda y el menor sufrió el impacto de bala en la zona de una pierna y otra le rozó el rostro. Fue trasladado al hospital de niños Zona Norte para su mejor atención, aunque no revestía gravedad. Incluso una hora y media después del hecho ya había regresado a la vivienda acompañado por un familiar en un taxi.

"La bala pegó en el marco de la puerta y le afectó de rebote un ojo y el tobillo", aseguró su padre al móvil de Radio en el lugar. "En un momento hicimos las cosas mal, pero ahora estamos trabajando, no le debemos plata a nadie. Todos estos venden droga y no le dejan vivir a nadie, a mi no me corre nadie de acá, tengo unos huevos bárbaros", agregó aún conmovido por el hecho y señalando a gente del barrio como los responsables del ataque.

Esa misma casa la habían baleado en julio de 2018, con el trágico saldo de una nena de cinco años que falleció tras ser alcanzada una una bala cuando estaba sentada en un sillón. "Acá mataron a mi nieta, pedí custodia y nunca la tuve", agregó una mujer al respecto.

Fuente: Rosario3