🔵 Horóscopo de hoy 27 de diciembre

Horóscopo de ARIES hoy:

Amor. Estás en pleno período de expansión a nivel sentimental y eso es bueno para la relación. En estos días de fiesta disfrutarás de algunos buenos momentos en pareja. Será la forma de afianzar una relación que estará más pendiente de un futuro en común que antes, los egos personales darán paso a una unión más sólida.

Dinero y trabajo. Lo único que puedes hacer durante estos días es preparar el nuevo año. Hay muchas opciones que debes tener en cuenta y que será mejor que no te venzan ante nada o nadie. Tienes una gran competencia a tu alrededor, pero tampoco debes deprimirte por la llegada de un poco más de acción en tu sector.

Salud. La llegada de más días de fiesta puede hacerte pensar en una plena recuperación de tu cuerpo. Estás tan cansado que es imposible que puedas continuar con el ritmo que te has marcado. Lo que de verdad te ha preocupado estos días ha sido un cambio significativo en la forma de afrontar la actividad, ya no aguantas como siempre.

Horóscopo de TAURO hoy:

Amor. No te preocupes por el futuro. Si la relación va un poco más allá de lo esperado haz que de verdad todo tenga un sentido. Hoy serás capaz de crear momentos especiales de la mano de un amor que ha llegado para hacerte sentir especialmente bien. Disfruta del tiempo que pasarás en familia y de alguien que poco a poco te está cambiado para siempre.



Dinero y trabajo. En el trabajo lo tenías todo controlado, en la vida es más complicado que puedas estar muy pendiente del dinero que debes gastar. Hay tantas personas a tu alrededor que quieren imponer sus propios criterios que es imposible que puedas hacer nada para cambiarlo. Cuidado con los regalos que no se han pagado aún.



Salud. Te molestará todo a tu alrededor. Parece que haya un sentido común que te empuja a estar nervioso. Percibes que alguien está intentando hacerte daño y no vas a parar hasta que hayas desenmascarado a esa persona. Ciertas actitudes es imposible que pasan desapercibidas. No será complicado que lo consigas. Utiliza tu intuición para conocer un poco mejor las intenciones de aquellas personas que no gozan de momento de toda tu confianza.

Horóscopo de GÉMINIS hoy:

Amor. No eres alguien que se detenga ante cualquier dificultad. Al contrario, lucharás para poder atender ciertos problemas que han ido surgiendo. La familia puede ser algo positivo o negativo, es más que probable que te enfrentes a ellos en ocasiones. Sin miedos y con la mirada puesta en el destino, puedes con esto y más, el amor es una fuente de sentimientos inagotable, vale la pena luchar por él.



Dinero y trabajo. En el dinero nunca sabes qué sucederá. Habrá un poco de tiempo para poder analizar correctamente qué es lo que ha pasado y al final de este periodo te darás cuenta de algo que no tenías en mente. Has hecho lo impensable, gastar lo justo, de momento. No te detengas, con algunas devoluciones lo podrás conseguir más fácilmente.



Salud. No es tiempo de poner límites a la salud. Si necesitas conseguir algunos cambios importantes, simplemente hazlo. Habrás estado generando una serie de ingredientes que te han hecho daño y otros que no. Es momento de continuar en la misma línea y no dejar que nada te perjudique. Sigue alejando lo malo y atrayendo lo bueno.





Horóscopo de CÁNCER hoy:

Amor. No te darás cuenta de lo que de verdad importa hasta que lo hayas perdido. Le darás mucha menos importancia a lo que tiene tu pareja, subestimando sus cualidades. No hay nada que te impida poder decir lo bueno y no lo malo. Si decides centrarte en lo negativo estarás rompiendo la relación sin apenas darte cuenta de nada.



Dinero y trabajo. Cuando no tienes suficiente dinero para poder abordar los pagos pendientes, te empiezas a poner nervioso. Cuidado porque esta preocupación a la larga puede ser más dañina de lo que imaginas. Preocuparte por un mundo materialista es propio de alguien que no tiene nada más que valorar en su vida. Esto será lo que marcará la diferencia, da la importancia justa a cada una de tus inquietudes.



Salud. En estos días podrás emprender un cambio en la forma de atender ciertos pensamientos. Estarás pendiente de una realidad que sabes que no es la esperada. Los efectos del eclipse de sol aún estarán presentes. Verás que es algo que te estará haciendo gestar algunos procesos de cambio importantes en cuestión de hábitos de salud.

Horóscopo de LEO hoy:

Amor. En el amor verás que siempre es posible que te hagan un regalo fuera de tiempo. Recibirás hoy un abrazo y una mirada tan especial que te hará replantearte muchas cosas. Las cosas pasan sin esperarlo y eso es algo que nunca sabes cómo funcionará. Estás atrayendo a una persona nueva y distinta a tu vida.



Dinero y trabajo. Seguramente emprenderás hoy el camino hacia el cambio de manera tranquila. Harás todo lo posible para poder mantener una línea de austeridad. Se deben acabar determinados lujos que hasta ahora formaban parte de tu realidad. No es bueno acabar con números rojos a final de mes. Debes hacer algo para cambiar tus hábitos de consumo.



Salud. Vas a elevar tus exigencias a nivel físico. Para poder tener una mente perfecta, podrás poner en práctica una nueva forma de practicar ejercicio. Mover esa energía que acumulas será una realidad que te hará ver el mundo con otros ojos. Puede que necesites obtener una máquina de fitness para trabajar una serie de zonas de tu cuerpo más en profundidad.

Horóscopo de VIRGO hoy:

Amor. Quieres emprender algunos cambios que han podido ser lo que tu relación necesitaba desde hace tiempo, pero hasta ahora no te has atrevido a hacer nada. Es momento de ver la relación como una especie de trampolín. Darás un salto hacia el amor, un amor de verdad que puede hacerte ver lo que escondes en el corazón.



Dinero y trabajo. Estás haciendo algunos ajustes importantes en cuestiones de trabajo, algunas acciones indispensables. Puede que tengas que hacer algo más para poder ajustar tus propios medios. No gastar más en lo que te produce dolor es algo a considerar, verás que todo es posible. Procura ponerte pequeños límites para luego ir estableciendo hábitos más estrictos.



Salud. No temas el destino de estos días. En las vacaciones notas perfectamente que hay algo que te supera, los comentarios de los demás. Esas críticas pueden ser más constructivas de lo que pensabas. Si te lo tomas a mal sufrirás cierto daño emocional, si cambias de actitud y aceptas sus palabras podrás vencer cualquier desaire.

Horóscopo de LIBRA hoy:

Amor. Si es el amor de tu vida sabrás lo que te hace feliz y lo que no. Cuando de verdad notes lo que te haga feliz no vas a querer dejarlo. Estás descubriendo que esta persona tiene mucho para darte, mucho más de lo que esperabas. Harás un pequeño avance significativo para ti sin darte cuenta. Sin pausa seguirás adelante.

Dinero y trabajo. Puedes aprender a realizar una nueva tarea que estará siendo del todo positiva. Una forma de ganar un dinero extra que te encantará. Verás que puedes ir haciendo todo lo posible para poder acabar con ciertos problemas económicos. Si buscas soluciones hoy, es posible que las acabes encontrando.

Salud. Estás dando un gran paso para poder luchar con tus miedos, verás que no hay nada más por hacer, solo emprender el camino de tus propios medios. No dudes de que esta forma de mantenerte es totalmente efectiva. Vas a llevar a cabo una dieta que te permitirá estar en forma para poder afrontar cualquier nueva etapa personal o profesional que llegue a tu vida.

Horóscopo de ESCORPIO hoy:

Amor. Estás en un momento perfecto para poder vencer cualquier problema interno que tengas. En el pasado has tenido miedo de ese amor intenso que puede hacerte perder la cabeza. No es tiempo de que siga acechándote, ha llegado la hora de que te reveles y empieces a pensar un poco más en tus propios sentimientos.

Dinero y trabajo. La envidia es el peor de tus defectos. En estas fechas has visto tantos indicios que podrían haberte hecho daño que no estás del todo convencido de lo que te está esperando. No dudes de que hay siempre algo mejor al otro lado del camino, es cuestión de que lo tengas especialmente claro.

Salud. Tienes todo lo necesario para autocurarte. Sabes muy bien que determinados pensamientos son todo lo que necesitas, vas a sentir que ha llegado ese momento de grandes cambios que esperabas. No temas lo imposible, es cuestión de que te lo creas. Pondrás fin a una de tus dolencias crónicas hoy.

Horóscopo de SAGITARIO hoy:

Amor. Tus propios sentimientos son una fuente de incomodidades. No los entiendes ni tú mismo y eso es algo que te perjudicará. Cuidado con esa forma de enfrentarte a lo que te molesta porque puede llegar a ser especialmente negativa. Tus peores pesadillas sentimentales son fruto de tus sentimientos contradictorios.



Dinero y trabajo. Tu forma de trabajar es imposible de modificar, siempre sigues los mismos pasos. Hoy te darás cuenta de que te enfrentas a grandes contradicciones. De no tener muy claros algunos proyectos, seguirás en la misma espiral que los últimos días en el trabajo. Piensa bien en el siguiente paso que vas a dar. No te precipites, no te traerá nada bueno.



Salud. En tus propias manos está la posibilidad de que cambies de actitud, es un tema un tanto preocupante que no puedas dormir todo lo que te gustaría. Es bueno que emprendas el camino de las lecturas intensas y de ciertos ingredientes necesarios para disfrutar de tu destino. No pienses tanto, simplemente acepta lo que tienes y podrás dormir.

Horóscopo de CAPRICORNIO hoy:

Amor. En el tiempo que pasas fuera de casa te darás cuenta de que no estás nada mal. Alejarte un poco de la familia durante estos días acabará siendo todo lo que siempre has deseado. Un poco de soledad, acompañado. Eres un tanto contradictorio, quieres el amor, pero también deseas un cierto individualismo necesario. Sentirte fuerte te hará estar más unido.



Dinero y trabajo. Tu empleo formará parte de un debate que se convertirá en demasiado intenso. Cuidado con lo que dices y lo que no. Saber los números para establecer una especie de competición y ver quién gana más de la familia, se puede volver en tu contra. No todo es cuestión de cifras, también hay que estar pendiente de la calidad de vida que cada uno tiene.



Salud. Seguramente podrás afrontar algunos problemas inesperados hoy. Los contratiempos en tu planificada vida empezarán a hacerse más que evidentes. Podrás enfrentarte a ciertos puntos de apoyo que pueden acabar siendo determinantes. Esa energía que te rodeará puede ser lo que estabas buscando para mejorar a todos los niveles

Horóscopo de ACUARIO hoy:

Amor. En el tiempo que pases en familia descubrirás algunos puntos débiles de vuestra relación. Puedes ver en tu pareja una persona totalmente distinta. Las personas cambian en función de los lugares en los que se mueven. Se enfrentan a situaciones distintas que acaban mostrando su auténtica cara. Hubieras preferido más engaños.



Dinero y trabajo. Es triste que te juzguen por los errores del pasado. Si crees que puedes enfrentarte a las palabras que en su día no dijiste habrá llegado el momento de hacerlo. Cuando hay demasiadas contradicciones o las herencias no están bien repartidas, las dudas y los problemas pueden llegar sin previo aviso.



Salud. No dudarás de tus cualidades físicas. En el pasado has ido viendo como llegabas a un punto óptimo que ahora has sobrepasado. Todos los extremos son malos, si quieres cuidarte hazlo, pero siempre desde la perspectiva de una persona que no prescinde de nada. Te podrás permitir más de un capricho durante este día. Ser tan estricto solo te traerá dolores de cabeza.







Horóscopo de PISCIS hoy:

Amor. No estás preparado para una relación tan seria que te impida avanzar. Quieres estar con una persona como tú. Que no tenga prisa y sepa muy bien qué es lo que quiere. Seguro que te darás cuenta de que esta actitud acabará siendo determinante. Si estás con alguien con el mismo objetivo todo se mantendrá en calma, de lo contrario será imposible conseguir tus propósitos.

Dinero y trabajo. Tienes que estar más pendiente de cómo gastas el dinero. Puede que tengas que hacer algo más para frenar esa espiral de consumo sin fin. Deja hoy la cartera en casa, sal a pasear, pero no mires escaparates. Las tiendas están haciendo todo lo posible para sacar el máximo a sus ventas en estos días que llegan cargados de emociones y caprichos.

Salud. Lo que te impresiona de verdad es tener que afrontar determinados problemas en familia. Verás como cuanta más unión haya mejor. Estarás dispuesto a sacrificarte si los demás también lo hacen. Una realidad que te abrirá las puertas a una salud emocional compartida. Todos pasáis por lo mismo, así que podéis compartir experiencias y formas de afrontarlas.