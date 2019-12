🔷 Una fiesta por la Navidad terminó en una tremenda batalla campal

El festejo de Navidad de un grupo de jóvenes en la localidad bonaerense de Berisso terminó en una brutal batalla campal en donde un chico resultó herido.

El hecho ocurrió en el predio de Skate Park, ubicado en Génova y 150, al finalizar una fiesta a la que se había convocado a través de redes sociales.

Un video que se viralizó muestra el feroz golpiza que le propinaron a un joven al que le tiran patadas y botellazos sin que pueda defenderse y en medio del caos de alrededor. "Lo van a matar, amigo", se escucha decir a quien filma, testigo de la batahola.

Una segunda filmación muestra cómo asisten al herido, que habla con quienes le ponen una toalla en su cabeza totalmente ensangrentada, aunque se desconoce el estado de salud del agredido.

En el momento de la batalla campal no había autoridades presentes y se desconocen las causales del hecho.

Según voceros policiales no se registraron denuncias, no se dio a conocer ningún parte médico y sólo se informó que las heridas que sufrió el joven agredido no son de gravedad y está fuera de peligro, aunque continúa en observación.

Fuente: Minuto Uno