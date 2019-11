🔷 Ataron con alambre a un jubilado y le robaron $600.000

Tres ladrones armados, encapuchados y con guantes de látex sorprendieron a un jubilado y siete personas más que estaban en ese momento en su casa y cometieron un brutal asalto. Ocurrió el lunes en la mañana pero trascendió en las últimas horas. Fue cerca de las 10.30 en una vivienda ubicada en la zona de Salta y Cereceto, en Concepción, San Juan.

El lunes, ​Carlos Garramuño (88) estaba en su casa junto a un hijo, la señora que lo cuida desde hace cinco años, una empleada, una amiga de la familia y tres hombres que habían ido a instalar un aire acondicionado. Las ocho personas estaban tomando mate en la cocina cuando fueron sorprendidos por los delincuentes.

Los golpearon, los ataron con alambre y los encerraron en una habitación. Se llevaron $600.000 que Garramuño había ahorrado durante años -se dedica al alquiler de propiedades-, un reloj y un anillo de oro.

Hasta este miércoles no se sabía nada no del botín ni de los ladrones.

Lo curioso es que para Garramuño alguien de su entorno más íntimo delató que en la casa había dinero. Es más, hasta sospecha que esa persona dejó entrar a los ladrones. Es que los sujetos aparecieron en la cocina por el patio y -según la víctima- es imposible entrar al patio desde el exterior. Para él, alguien dejó entrar a los ladrones mientras dormía y estos permanecieron escondidos entre unas plantas hasta que cometieron el delito.

“Me acababa de sentar cuando un tipo me puso un revólver. Nos dijeron: ‘No se mueva ninguno porque los vamos a hacer cag…’. Uno me decía: ‘Garramuño, vos levantate, vení a darme la plata. No seas pijotero, mierd…’, contó el hombre a Diario de Cuyo.

“A todos nos han pegado piñas o culatazos. Fue un momento muy feo. Los desgraciados tenían ganas de hacernos cag…. A mí hasta me rajaron el pantalón buscando mi billetera“, afirmó. El hombre vive allí desde 1955 y dijo que es la primera vez que le pasa algo así. “Me llevaron todo, pero no me cabe duda que estos han venido sabiendo todo“.

