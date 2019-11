🔷 Murió Robertito, el perro que se metió en el corazón del hincha de Unión

El pasado 30 de septiembre de 2018, Unión lograba una importante victoria ante Gimnasia (LP) para seguir con el sueño de clasificar a la Copa Sudamericana 2020. El 15 de Abril fue una verdadera fiesta y para poner un toque de color, algo curioso sucedió cuando el partido estaba llegando a su fin.

A los 46' del complemento irrumpió en la escena un perro, quien se metió dentro del campo de juego cuando había acción. Lógicamente las acciones se detuvieron para ver si finalmente se retiraba, pero lejos estuvo de ser así y, al ver que lo querían agarrar, dio de muestras de cariño revolcándose en el césped en una acción muy típica.

Después de algunos minutos, el venezolano Jan Hurtado lo alzó y llevó fuera del campo, pero el can no hizo nada para impedirlo y se dejó sostener sin reparos. Fue sin dudas una connotación distinta para un duelo en el que los jugadores y el entrenador del Lobo, Pedro Troglio, indicaron que fue algo planeado para hacer tiempo. Normal cuando se trata de buscar "argumentos" para que el rival haga tiempo, que sin dudas no fue planificado ni mucho menos, ya que el Tate fue ampliamente superior en el partido.

A partir de allí surgió algo distinto y tras ser adoptado por una hincha, su vida cambio. Se lo conoció como Robertito, quien se metió en el corazón de la gente. Lamentablemente, su condición de salud le pasó factura y siguiendo la inexorable ley de la vida, en las últimas horas falleció.

Esto fue develado por Anabella, quien sería su dueña o apadrinadora, quien le dedicó una sentidas palabras en las redes sociales como despedida.