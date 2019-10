🔷 Detuvieron al exjefe de la Policía de Santa Fe, Hugo Damián Tognoli

Oficiales y suboficiales de Gendarmería Nacional Argentina aprehendieron este jueves en su vivienda particular de calle Larrea al 5300 en el extremo noroeste de la ciudad de Santa Fe al exjefe de la Policía de Santa Fe comisario general Hugo Damián Tognoli.

La orden fue dictada por el fiscal federal del Tribunal Oral Federal (TOF) Martín Suárez Faisal. Tognoli fue trasladado a la cárcel de Las Flores en la capital santafesina.

Una semana después de que la Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificara la condena a 6 años de prisión dictada en octubre de 2015 al ex jefe de policía Hugo Damián Tognoli por encubrir a un narcotraficante santafesino, el Tribunal Oral Federal en lo Criminal de la capital provincial ordenó su detención para el cumplimiento de la pena. La medida sorprendió no sólo al entorno del comisario retirado sino también a su abogado, Néstor Oroño, quien dijo que la resolución le parece "un verdadero disparate jurídico" en sus fundamentos.

Es que Tognoli ya pasó bajo prisión preventiva 5 años y 3 meses en el marco de la causa que se llevó adelante en los Tribunales Federales de Rosario y por la cual el año pasado, después de un extenso juicio oral y público, fue absuelto por el beneficio de la duda. En ese sentido, Oroño explicó que "de computarse el período que mi cliente pasó detenido no debería volver a prisión ya que el tiempo cumplido excede el de cualquier reo que pueda acceder a los beneficios de la ley".

El mismo abogado recordó que el 23 de octubre de 2018, tras el juicio realizado en Rosario y en el cual Tognoli fue absuelto, "se presentó ante el Tribunal Oral Federal de Santa Fe el pedido de computo provisional de la pena y que se tome en cuenta para el cumplimiento de la condena el período de prisión preventiva cumplido por la causa de Rosario. Sin embargo los jueces no lo hicieron y ahora salen con esta resolución ilógica".

Fundamentos

El fallo del Tribunal santafesino, en sus fundamentos manifiesta desconocer la realidad y expone la falta de comunicación al interior del Poder Judicial. Así, dice en su ítem 3 que "los hechos invocados en la presentación efectuada por la defensa particular de Tognoli (el computo de la pena por el tiempo pasado en prisión preventiva) no han sido acreditados, por tal razón se carece de la información necesaria tanto en relación a su existencia como a la duración de la detención que habría padecido", como si los juicios y la detención de un ex jefe policial no hayan trascendido públicamente en los últimos años.

Además, los camaristas sostienen que "hasta tanto no se tenga comprobación en forma fehaciente, no podemos tener por computado ese tiempo de encierro para el cumplimiento de la pena impuesta".

La orden de detención lleva las firmas de los camaristas José María Escobar Cello, María Ivón Vella y Luciano Lauría, los mismos que el 27 de octubre de 2015 le impusieron a Hugo Tognoli la pena de 6 años de prisión al hallarlo culpable de encubrimiento triplemente agravado por ser especialmente grave, haber actuado con ánimo de lucro y ser funcionario público; incumplimiento de los deberes de funcionario público e incumplimiento de la obligación de promover la persecución y represión de delincuentes, todos ellos en concurso real con el delito de coacciones en perjuicio de la Norma Castaños, una mujer que tiene con el ex jefe policial una enemistad manifiesta que fue desestimada en el debate oportunamente y que es titular de la ONG Madres Solidarias, dedicada a la denuncia de la venta de drogas en la capital santafesina.

La pena alcanzó también al ex subjefe de Inteligencia de la División Zona Centro de Drogas Peligrosas, José Luis Baella, a quien le dieron 5 años de prisión pero que cursó el juicio en libertad por lo cual su detención también fue dictada para el cumplimiento de la misma. En la misma sentencia fueron penados el narcotraficante Daniel "Tuerto" Mendoza (quien está preso por otra causa de transporte de estupefacientes) a 6 años y medio de cárcel por comercialización y fabricación de drogas, hechos que según la Justicia fueron respaldados y encubiertos por Tognoli y Baella; y el remisero Fernando Torres (vinculado a la organización de Mendoza), quien recibió 4 años por transportar drogas con fines de comercialización.

Fuente: UNO Santa Fe