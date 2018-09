Imperdonable: Una nena de 7 años acusó al padre de abusar de ella sexualmente

La región se vio sacudida por el relato de una menor presuntamente abusada por un familiar directo, en esta ocasión su papá biológico. La niña acudió con su mamá a un control el sábado por la noche al Samco de Timbúes, cuando detectaron que podría haber sido abusada. Inmediatamente, por sugerencia de los profesionales, realizaron la denuncia, y la pequeña se sometió a las pruebas en la mañana del lunes. Las pericias tienen tenor de urgentes y una vez entregadas el fiscal a cargo, Leandro Lucente, tomará medidas contra el hombre.

El domingo por la noche, pasadas las 22, acudió al efector público de Timbúes una nena de siete años con su mamá, pertenecientes a una familia domiciliada en la localidad. Al ser examinada, la pequeña relató con palabras sencillas que días atrás su papá había abusado de ella, tal cual lo reprodujo el periódico Información Regional (IRE).

Inmediatamente, se le aconsejó a la mujer edad que denuncie a su pareja, quien permanece en libertad con medidas restrictivas hasta tanto lleguen los resultados de las pericias a las que se sometió.

El hombre acusado por su hija tiene 30 años y vive en Barrio Pocho Pérez. El episodio lo habría consumado a finales de agosto. El fiscal en turno, Leandro Lucente, encomendó que se le diera intervención al personal del Centro de Orientación a la Víctima y se citara a la madre con la niña en Fiscalía.

Lucente confirmó los hechos y ratificó que aguarda los resultados de los exámenes de la menor para tomar medidas concretas. Mientras tanto solicitó las restrictivas para cuidar a la víctima.

Desde Fiscalía aclararon que no surgen evidencias de tipo anatómico que indiquen acceso carnal, aunque se están recabando evidencias respecto al tipo de hecho, como lo consignó el diario digital Infomás Noticias. "La denuncia pone en conocimiento determinado accionar que no es compatible con el examen médico pero eso no descarta la conducta aunque podría ser menor a la denunciada", explicaron.

Ahora se pedirá la autorización al juez para que la víctima declara a través del sistema de Cámara Gesell la cual sirve como anticipo jurisdiccional de prueba.

La niña acudió con su mamá a un control en el Samco local. Allí relató que el padre había abusado de ella.

