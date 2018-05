Sampaoli confirmó los 23 que jugarán el Mundial de Rusia

El técnico Jorge Sampaoli anunció la lista de 23 jugadores que integrarán la selección argentina en el Mundial de Rusia 2018 liderada por Lionel Messi y con Franco Armani, Cristian Ansaldi, Maximiliano Meza y Paulo Dybala entre las sorpresas.

Ocho de los 23 futbolistas convocados jugaron en la selección finalista de Brasil 2014, entre ellos los delanteros Sergio Agüero, Gonzalo Higuaín y Angel Di María. La gran ausencia es la de Mauro Icardi, goleador del Inter de Milán.

"Tenemos claro que estos jugadores son los que están más cerca de la idea de juego que venimos manejando", expresó el DT en el inicio de su rueda con los distintos medios. Para más adelante, despejar dudas sobre uno de los últimos lugares:"Me decidí por Cristian Ansaldi porque es un lateral que puede jugar por las dos bandas".

¡#Rusia2018 está en marcha! Estos son los 23 elegidos por Jorge Sampaoli para representar a la Selección Argentina en la próxima Copa del Mundo 🇦🇷 #VamosArgentina #SomosArgentina pic.twitter.com/Nd930JwQXt — Selección Argentina (@Argentina) 21 de mayo de 2018







Con la lista definida y un tiempo prudencial por entrenar con todos antes del debut, el conductor nacional reconoció que "lo que estamos buscando en este período es apostar a la cultura de juego. Vamos a tener que estar bien preparados porque mi idea es tener una Argentina que juegue y que aproveche las características de los jugadores citados".

Respecto a la actualidad física de Sergio Agüero, quien se viene recuperando de una lesión, expresó que "está trabajando con normalidad desde la semana pasada. Además, Mercado no va a tener ningún tipo de imposibilidad. Veremos cómo llega Biglia".



La elección de los tres arqueros tampoco fue tarea sencilla, a lo cual Sampaoli respondió: "A Franco Armani no lo tuvimos, pero sabemos de su actualidad. Confiamos mucho en Sergio Romero. Willy Caballero nos parece un arquero en el que también podemos confiar".



La posibilidad de jugar un Mundial es algo que esperan todos en cuatro años, por eso Sampaoli llevó tranquilidad al afirmar que "el Mundial hay que enfrentarlo sin miedo, con altura, con impronta. El que esté más convencido de su juego se va a acercar al once inicial".



En todo momento, el estratega casildense confió en sus decisiones y aportó que "uno comprende que estos jugadores tienen características que nos sirven. Con el tiempo y el deseo de jugar, esto se va a potenciar. Tengo una gran esperanza y, cada vez que los veo entrenar, el sueño se acrecienta".



Finalmente, el técnico de la Selección expresó: "Para mí, el objetivo es potenciar las características individuales para hacer un gran Mundial". Y luego, agregó: "Si nosotros nos animamos a jugar, vamos a ser un rival complejo para cualquiera".