Humberto Primo: el Gobierno Provincial y la Comuna desarrollan los últimos trabajos para la transformación de avenida San Martín

Con el objetivo de finalizar las obras de remodelación y transformación de la avenida San Martín, a través del Programa de Obras Urbanas (POU), la Provincia y la Comuna de Humberto Primo trabajan de manera conjunta en las obras para la construcción de una acequia de desagües pluviales y una bicisenda. La inversión para las tareas que se desarrollan en un tramo de seis cuadras de la arteria superan los $ 100 millones.

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, subrayó la importancia del proyecto en el marco de la política provincial de infraestructura: “Este es un ejemplo del compromiso que asumió el gobernador Maximiliano Pullaro para sostener la obra pública en toda la provincia. La transformación de una de las avenidas principales de Humberto Primo es una de las más de 300 obras que estamos impulsando a través del Programa de Obras Urbanas (POU)”.

En esta segunda etapa de la obra, se avanza con la construcción de una acequia para desagües pluviales construida con losas de hormigón inferior y superior y laterales de mampostería con revoques hidrófugos, de un metro de ancho y ochenta centímetros de alto aproximadamente. Una vez finalizada, la obra permitirá llevar los líquidos pluviales hasta los desagües existentes fuera de la traza urbana.

Junto con la construcción de los desagües pluviales, el proyecto contempla la inclusión de una bicisenda, sobre el lateral sur del acceso San Martín desde su intersección con Santiago del Estero, hasta la rotonda construida en la primera etapa, el cruce con calle Miguel Rostago.

Sobre esta obra, el presidente comunal, Mauro Gilabert, valoró la concreción de un pedido histórico de la comunidad y destacó que “durante años los vecinos del sector oeste reclaman un espacio seguro para los chicos y chicas que vuelven de la escuela o del club. Hoy podemos decir que esa necesidad se transformó en una solución gracias al acompañamiento del Gobierno de Santa Fe”.

Con un 65 % de avance de los trabajos para el desarrollo de esta segunda etapa del proyecto, Humberto Primo da un paso más en la transformación de su avenida principal, consolidándose como un espacio seguro, accesible y moderno para toda la comunidad.

El gobierno provincial realiza una inversión de $100.455.965,44 con fondos del Programa de Obras Urbanas.