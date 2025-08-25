Balance positivo del operativo de seguridad en el clásico rosarino

“Un balance positivo” dejó como saldo el operativo de seguridad que se realizó el sábado en el clásico rosarino de fútbol entre Rosario Central y Newell's, donde el Gobierno Provincial realizó un amplio despliegue de recursos a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía de Santa Fe y la Municipalidad.Este lunes, el coordinador Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de la provincia, Gustavo Velázquez, mostró satisfacción por el trabajo realizado y explicó que “hemos hecho un balance positivo porque los clubes no han tenido ningún problema. En el caso de la parcialidad de Newell's, el traslado fue con total normalidad, al igual que la llegada al estadio y la permanencia también”.

El funcionario destacó la tarea “de la Unidad Regional II de Policía, porque ha puesto todos sus recursos a disposición, tanto en los traslados como en la permanencia del estadio. También el trabajo y el apoyo de los dos clubes. La verdad que el anfitrión hizo muy bien las cosas, y Newell's como visita también”.

“Hicimos un clásico con las tribunas colmadas, no hubo ningún incidente dentro de las tribunas, no hubo nadie que quiera saltar al campo de juego, que era una de las cosas que habíamos evaluado que podía suceder en algún momento; y después la desconcentración del público local fue con total normalidad y la salida del equipo de Newell's, en este caso visitante, y la delegación de los dirigentes, también con normalidad”, agregó.

Detenidos en los ingresos

En cuanto a personas detenidas, Velázquez detalló: “Hubo detenidos en el estadio, cinco personas que cometían algún tipo de disturbios en los ingresos, empujaban a la gente, nada más que eso”.

Provincia, otra vez seleccionada

Por último, el coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos destacó el trabajo que la provincia viene haciendo en relación a garantizar la seguridad en los grandes eventos. En ese sentido, adelantó: “Nos volvió a seleccionar la Copa Argentina para que los días 5 y 6 (de septiembre) se jueguen un partido en Newell's y uno en Central con cuatro públicos que son de otra provincia”.