Balance positivo del operativo de seguridad en el clásico rosarino

Juraron cinco fiscales subrogantes para las Fiscalías Regionales 1, 4 y 5
Fue en una ceremonia que se realizó este mediodía en el Salón de Actos de la Corte Suprema de Justicia de la provincia en la ciudad de Santa Fe.
El trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía de Santa Fe y la Municipalidad permitió el normal desarrollo del partido entre Rosario Central y Newell's. No se registraron incidentes en las tribunas durante el partido ni tampoco en la desconcentración. Solo hubo cinco detenidos por disturbios en los ingresos.Provinciales25 de agosto de 2025Diario Primicia
“Un balance positivo” dejó como saldo el operativo de seguridad que se realizó el sábado en el clásico rosarino de fútbol entre Rosario Central y Newell's, donde el Gobierno Provincial realizó un amplio despliegue de recursos a partir de un trabajo conjunto entre el Ministerio de Justicia y Seguridad, la Policía de Santa Fe y la Municipalidad.Este lunes, el coordinador Seguridad Deportiva y Eventos Masivos de la provincia, Gustavo Velázquez, mostró satisfacción por el trabajo realizado y explicó que “hemos hecho un balance positivo porque los clubes no han tenido ningún problema. En el caso de la parcialidad de Newell's, el traslado fue con total normalidad, al igual que la llegada al estadio y la permanencia también”.
El funcionario destacó la tarea “de la Unidad Regional II de Policía, porque ha puesto todos sus recursos a disposición, tanto en los traslados como en la permanencia del estadio. También el trabajo y el apoyo de los dos clubes. La verdad que el anfitrión hizo muy bien las cosas, y Newell's como visita también”.
“Hicimos un clásico con las tribunas colmadas, no hubo ningún incidente dentro de las tribunas, no hubo nadie que quiera saltar al campo de juego, que era una de las cosas que habíamos evaluado que podía suceder en algún momento; y después la desconcentración del público local fue con total normalidad y la salida del equipo de Newell's, en este caso visitante, y la delegación de los dirigentes, también con normalidad”, agregó.
Detenidos en los ingresos
En cuanto a personas detenidas, Velázquez detalló: “Hubo detenidos en el estadio, cinco personas que cometían algún tipo de disturbios en los ingresos, empujaban a la gente, nada más que eso”.
Provincia, otra vez seleccionada
Por último, el coordinador de Seguridad Deportiva y Eventos Masivos destacó el trabajo que la provincia viene haciendo en relación a garantizar la seguridad en los grandes eventos. En ese sentido, adelantó: “Nos volvió a seleccionar la Copa Argentina para que los días 5 y 6 (de septiembre) se jueguen un partido en Newell's y uno en Central con cuatro públicos que son de otra provincia”.
Se trata de la segunda etapa para la remodelación de seis cuadras de la arteria, que incluye nuevos desagües pluviales y una bicisenda. Con fondos del Programa de Obras Urbanas (POU), la Provincia invierte más de $ 100 millones.
El organismo anunció este extra junto con el calendario de pagos de agosto. Conocé todos los detalles en la nota.
Con una participación récord de 83 proyectos presentados, Santa Fe eligió a sus finalistas para competir en el concurso Emprendimiento Argentino 2025. Se trató de una iniciativa del Ministerio de Desarrollo Productivo.
Es a partir de la repotenciación de la Estación Transformadora de Tostado, y beneficiará a más de 35.000 usuarios.
Lo dijo la ministra de Igualdad y Desarrollo Humano, en el marco de la celebración del Mes de la Niñez, que incluyó este lunes la firma de 115 convenios con municipios, comunas y organizaciones del centro-norte santafesino. Los acuerdos son para fortalecer los Centros de Día. En la provincia, la inversión alcanza los 1.700 millones de pesos.
El programa municipal ofrecerá castraciones, vacunación antirrábica y desparasitación en la vecinal de Central Córdoba, del 25 al 29 de agosto, con el objetivo de cuidar la salud animal y favorecer la convivencia comunitaria.
La nueva política de provisión de pañales permitió concretar más de 50 millones de pañales entregados en todo el país, en más de 540 mil envíos.