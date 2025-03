La ministra de Salud de la Provincia de Santa Fe, Silvia Ciancio, presidió la puesta en marcha de la Red Pública de Juegotecas en Salud, integrada por 50 centros de atención primaria y hospitales. La presentación se realizó este jueves, en el SUM del Acuario del río Paraná, en la ciudad de Rosario.

El proyecto es parte del Plan Estratégico Provincial de Salud Mental, que contempla la perspectiva de cuidado de infancias y juventudes, y para su implementación en una primera etapa requirió una inversión de 50 millones de pesos, destinados a la compra de juegos que serán entregados a los efectores.

En la oportunidad, la ministra destacó que “en tiempos donde se ponen en discusión algunas cosas que creíamos saldadas, en la provincia de Santa Fe seguimos marcando la diferencia. Esta Red de Juegotecas habla de la decisión política de jerarquizar el trabajo en salud mental, un área que, a veces trabaja en mucho silencio, pero que hoy puede mostrar las actividades que van a comenzar y que antes tuvieron una capacitación para llegar con planificación, compromiso y un objetivo claro”. En esa línea agregó que “esta Red es parte de nuestras políticas en el marco de la Ley de Salud Mental, que es la mejor que tenemos, que no requiere cambios, requiere que la implementemos, con recursos como los que destina la provincia a partir de una decisión del gobernador Maximiliano Pullaro”.

Los Quedatiempos

Por su parte, la directora provincial de Salud Mental, Victoria Mancini, explicó: “Esta red, a la que llamamos ‘La juegoteca de los Quedatiempos’, empieza hoy formalmente, pero comenzamos a construirla hace seis meses con la selección de 50 equipos, casi 300 trabajadores, que se capacitaron durante varios meses para que hoy podamos tener juegotecas en todo el territorio provincial. Esto es inédito, no solamente para la provincia de Santa Fe, sino también en el país. Y es una fuerte apuesta del gobierno de la provincia en el cuidado de nuestros niños, niñas y jóvenes”.

Sobre el final, la funcionaria detalló que “las juegotecas están destinadas a todos los niños, niños y jóvenes que quieran jugar. Son espacios de umbral mínimo, es decir, que no hay requisitos para que un niño participe y juegue. Cada juegoteca va a tener su configuración particular según lo que el equipo de salud ha diseñado. Cada equipo presentó un proyecto sobre cómo va a funcionar la juegoteca en su región, en su sector. Van a funcionar en centros de salud, Samcos, y hospitales generales de nuestra provincia, en días y horarios fijos en su mayoría y como propuesta en algunos casos que cuentan con internación pediátrica”. Detrás del concepto de “Los Quedatiempos”, agregó, “está la idea del juego como una experiencia que nos transforma, que no es un mero pasatiempo, sino que requiere de la presencia de los adultos y su acompañamiento para incorporarlo a los cuidados de niños, niñas y adolescentes”.

Del acto también participaron la diputada provincial Varinia Drisun; el secretario de Gestión y Fortalecimiento Institucional del Ministerio de Salud; Gonzalo Chiesa; la subsecretaria de Salud Mental, Liliana Olguin; directores de las Regiones de Salud donde comienza a funcionar la Red y las coordinadoras de Salud Mental de Reconquista, Laura Delarrosa; de Santa Fe, Mercedes Baratti; de Rafaela, Luciana Galloni; de Rosario, Silvina Ojeda; y de Venado Tuerto, Patricia Becerra.

Capacitación previa

En 2024 se realizó la capacitación “Herramientas para la construcción y fundamentación de Juegotecas en Salud”, en la que se abordaron entre otros ejes las dinámicas que se proponen para integrar el juego a los espacios de salud. Al finalizar la formación, los equipos realizaron proyectos para sumarse a la Red con una propuesta que atiende a la singularidad de cada territorio, las características de las instituciones y de los equipos, las particularidades de las infancias hacia las cuales se dirige y sus referencias familiares o comunitarias.

