El Gobierno de la Provincia continúa con la distribución de las 174 ambulancias y minibuses que se incorporaron al sistema de salud pública santafesina. Este miércoles se entregaron 10 móviles 0 Km, que brindarán servicio en seis localidades del Departamento Castellanos, como parte de la Región de Salud-Nodo Rafaela.

El acto fue encabezado por la ministra de Salud, Silvia Ciancio, quien remarcó que “el gobierno de Maximiliano Pullaro gestiona con los gobiernos locales, con los equipos y pensando las necesidades de la gente. Estas ambulancias nuevas son el resultado de lo que planificamos antes incluso de asumir la gestión, porque entendíamos que una red de salud pública no podía ser fortalecida ni reconstruida si no pensábamos en la incorporación de nuevas unidades, y fundamentalmente en volver a vincularnos con los trabajadores y las trabajadoras”. Luego de valorar el trabajo conjunto en el Departamento Castellanos, Ciancio señaló que “un sistema de salud y un sistema de emergencias es eficiente cuando trabajamos en red, cuando cada uno pone lo que tiene a favor de la comunidad, y ese es el concepto que prima en el gobierno de Maximiliano Pullaro”. Finalmente, dijo que “estamos agradecidos y pensando en lo que se viene, en un momento sensible que requiere trabajar en conjunto para atender las necesidades en salud, demostrando desde Santa Fe que con un Estado eficiente se puede estar presente, garantizando el derecho a la salud”.

Por su parte, el intendente de San Vicente, Gonzalo Aira, agradeció al gobierno provincial “la planificación, la eficiencia en el uso de los recursos públicos, pensando en las necesidades del territorio, junto a los presidentes comunales e intendentes, que somos los que estamos en contacto con nuestros vecinos e instituciones, recibimos los diferentes reclamos y nos comprometemos en la solución”. En ese sentido, destacó el trabajo con la Región de Salud-Nodo Rafaela, a través de sus distintos coordinadores, y con el sistema 107: “hace más de 5 años veníamos solicitando unidades de traslado, por eso estamos muy agradecidos y contentos”.

El senador por el Departamento Castellanos, Alcides Calvo, destacó que “hay una gran puesta de recursos en la región y en toda la provincia”, y recordó que días atrás se entregaron fondos a municipios y comunas para la reparación de centros de salud y SAMCo, a través del Programa FonRES; mientras avanzan las obras en el Hospital Regional Jaime Ferré, en Rafaela; y en el Amilcar Gorosito, en Sunchales. “Fortalecer el sistema de salud es oportuno y necesario porque vemos un Estado Nacional que dejó de transferir los recursos que son necesarios en muchos programas, mientras el gobierno provincial está presente, con el acompañamiento que damos desde la Legislatura, en particular desde el Senado”.

Compra eficiente y planificada

La licitación de las unidades para toda la provincia se realizó con un presupuesto oficial de $16.185.000.000, para la compra de 150 móviles. La adjudicación fue por $14.540.000.000, y permitió sumar 24 más, y aún así se generó un ahorro para la Provincia de casi $1.640.000.000.

En el Departamento Castellanos se entregaron 1 ambulancia de emergencia y 1 minibus para Frontera; 2 ambulancias de emergencia, 1 móvil de traslado y 1 minibus, para la ciudad de Rafaela; 1 móvil de traslado para San Vicente; y 1 ambulancia de emergencia, a Sunchales. La comuna de Esmeralda recibió 1 móvil de traslado; y Lehmann, 1 ambulancia de emergencia. Vale mencionar que también se asignaron 5 móviles al Departamento Las Colonias y 6 a San Martín, por lo que en total son 21 las unidades que brindarán servicio en la Región de Salud-Nodo Rafaela.

Del acto también participaron el secretario de Logística Integrada y Articulación de Redes (SeLIAR) del Ministerio de Salud, Jorge Stettler; la directora de la Región de Salud - Nodo Rafaela, Mariela Talani; la coordinadora de la SeLIAR - Rafaela, Vanina Bonomo; y demás coordinadores regionales del Ministerio de Salud, entre otros.