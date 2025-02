La Comisión Provincial de Emergencia Agropecuaria mantuvo un nuevo encuentro este martes en el Salón Amarillo del Ministerio de Desarrollo Productivo en la ciudad de Santa Fe, con el objetivo de evaluar las acciones llevadas adelante en el marco de la emergencia declarada en los departamentos General Obligado, 9 de Julio, Vera y San Cristóbal. Asimismo, abordaron la necesidad de extender esta declaración a otros distritos de la provincia afectados por dicha problemática.

La actividad estuvo a cargo del secretario de Agricultura y Ganadería, Ignacio Mántaras, acompañado por el director provincial de Lechería, Carlos De Lorenzi, y el director provincial de Agricultura, Damián Scarabotti. También estuvieron presentes representantes de entidades vinculadas a la actividad agropecuaria, como INTA, Coninagro, Carsfe, Sociedad Rural Argentina y Meprolsafe.

Tras el encuentro, Mántaras reconoció que la situación en los cuatro departamentos declarados en emergencia agropecuaria “se complicó, por lo que vamos a aconsejar la prórroga de la emergencia y desastre”, a la vez que eximirá “a los productores que están en emergencia de hacer trámites y pasar directamente a situación de desastre”. La prórroga será por seis meses, desde el 1 de marzo hasta el 31 de agosto.

Asimismo, el secretario de Agricultura y Ganadería confirmó que a los departamentos “San Javier y San Justo en su totalidad; el norte de Las Colonias y de Castellanos, vamos a proponer incorporarlos a la situación de emergencia y desastre”.

Asistencia a productores ganaderos

Por otra parte, el funcionario manifestó que “la situación ganadera es compleja, por lo que a las dos herramientas que había lanzado la Provincia, las vamos a potenciar, a la vez que evaluamos alguna herramienta más. Esas herramientas eran líneas de financiamiento a través de Agencias de Desarrollo para productores hasta 250 cabezas, y lo vamos a elevar a 400 cabezas”, a la vez que sumó que “los montos pasarán de $ 2.700.000 a $ 4.500.000 para la línea aguadas y para gastos corrientes u operativos pasará de $ 2.100.000 a $ 4.000.000, por lo que aquellos productores que hayan accedido a estas líneas podrán ampliarlas”.

Trabajo con Nación

Más adelante, Mántaras no descartó “seguir incorporando distritos más hacia abajo” del territorio santafesino, y admitió que esperan una “rápida homologación de Nación porque el impacto fiscal no es menor y procuramos un diferimiento de los impuestos nacionales”, a la vez que confirmó que “aquellos productores que estaban en emergencia dentro del decreto vigente hasta el 28 de febrero que implicó una prórroga de los vencimientos de las últimas cuotas de Impuesto Inmobiliario, tendrán un corrimiento para que no sea en este semestre de emergencia y desastre”.