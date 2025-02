El programa Rafaelino por los Derechos de los Animales (PRADA) y del Instituto para el Desarrollo Sustentable de la Municipalidad de Rafaela continúan desarrollando iniciativas fundamentales para mejorar la calidad de vida de los animales en la ciudad y concientizar a la población.

Los animales son seres sensibles, sintientes, conscientes del entorno en el cual se desarrollan y del mundo que los rodea, que tienen necesidades fisiológicas al igual que nosotros, los seres humanos y que experimentan emociones.

En el marco de lo establecido en la Ley Penal N°14.346 contra actos de maltrato y crueldad a los Animales, se informan algunos casos que constituyen acto de maltrato animal: no alimentar a los animales de manera adecuada, calidad y cantidad suficiente, golpearlos, patearlos, arrojarles objetos; hostigarlos con instrumentos que les causen dolor; hacerlos trabajar en jornadas excesivas; emplearlos cuando no estén en buen estado de salud; tenerlos atados; no darle asistencia veterinaria cuando lo requiera; dejarlos a la intemperie soportando las inclemencias del tiempo (lluvia, frío, calor, tormentas).

Por otra parte, se consideran actos de crueldad animal: infligirles sufrimiento innecesario; torturarlos; practicar vivisección sin autorización; mutilar a los animales sin motivos de higiene; marcación o mejoramiento; intervenir quirúrgicamente a los animales sin anestesia o sin ser médico o veterinario; practicar la zoofilia (abuso sexual); las peleas de perros o riñas de gallos; entre otros.

Ambas formas de violencia, constituyen delito en Argentina con penas de 15 días a un año de prisión.

Si la ciudadanía sabe o presencias algún caso de maltrato o crueldad a los animales deben denunciarlo. El trámite es gratuito y los funcionarios están obligados a tomar la denuncia.

Las denuncias deben realizarse en la comisaría más cercana al hecho, a la Fiscalía Regional 5 de Rafaela (Necochea 443, 03492 453562, [email protected]), o al juzgado de instrucción (Buenos Aires 168).

Para que estas situaciones no sucedan, es importante enseñar a las infancias sobre empatía, responsabilidad y respeto hacia las demás criaturas, generando una conciencia distinta a la hora de relacionarse con los Animales No Humanos, que gozan de derechos fundamentales como los seres humanos.