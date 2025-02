Durante el evento, se recibirán exclusivamente envases tipo B, aquellos que no pueden ser lavados, ya sea porque su contenido no es miscible en agua o porque la forma del envase no lo permite, para asegurar su correcto tratamiento y evitar que generen un impacto negativo en el medio ambiente. El objetivo es prevenir que estos envases lleguen a circuitos informales, donde pueden representar riesgos para la salud y el entorno.

Es fundamental recordar que está prohibido reutilizar, abandonar, enterrar, quemar o comercializar estos envases, ya que tales prácticas agravan los problemas ambientales y afectan la calidad de vida de la comunidad.

Para obtener más información, los interesados pueden comunicarse con Matías Gastón Caillat al 11 66151898 o Paola Martínez al 11 71732021, representantes de la zona centro de la provincia de Santa Fe de la organización CampoLimpio. Además, quienes deseen participar deberán registrarse previamente a través del portal gestión.campolimpio.org.ar/turnos

Esta actividad, organizada por el Gobierno de la Provincia de Santa Fe y CampoLimpio, busca promover la responsabilidad ambiental y contribuir a un futuro más sustentable. Participar es una acción concreta para cuidar nuestro planeta.