Brindar soluciones específicas a los santafesinos que alquilan viviendas es la clave de “Llave”, un nuevo programa impulsado por el Gobierno de la Provincia junto al Banco Municipal (BM). A partir de esta novedosa iniciativa, se instrumentan dos herramientas ágiles y concretas que apuntan a aliviar los costos y facilitar los procesos vinculados a alquileres: por un lado, la habilitación de un crédito a devolver en 12 ó 24 cuotas sin interés para pagar los gastos de renovación o ingreso a un nuevo departamento; por otro, el acceso a una garantía a través de un seguro de caución sin gastos para el inquilino. Para postularse a Llave, los interesados deben ingresar a www.santafe.gob.ar/ms/llave/, completar el formulario y la carta de intención avalada por la inmobiliaria que llevará adelante la operación.

La presentación oficial del programa tuvo lugar este lunes en el hall de la Legislatura de Santa Fe. El acto fue encabezado por el ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico; el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli; el presidente del Banco Municipal de Rosario, Claudio Forneris; y la subsecretaria de Desarrollo del Hábitat, Andrea Zorzón.

“Con esta iniciativa, las políticas de vivienda y hábitat no sólo van a estar dirigidas a las personas que no tienen casa y que quieren acceder, como es el caso de los créditos Nido. De un millón y medio de hogares que hay en Santa Fe, 500 mil son alquilados, con lo cual nos parece bien que el Estado, junto con el sector privado, articule algún tipo de herramienta para trabajar en este segmento”, aseguró Enrico, para luego valorar que “Llave es una solución para los santafesinos que no tienen posibilidad de competir para un crédito de vivienda. Esta es nuestra primera experiencia y ya está habilitada en la página web del Gobierno provincial, para que las personas puedan conocerla”.

En tanto, Crivelli precisó que el objetivo “es llevar soluciones a la población y el acceso a la vivienda fue clave, porque sabíamos que era una preocupación, tanto de las familias que están en la búsqueda de su vivienda propia, como aquellas que necesitan acceder a una vivienda digna.

En un año, estamos cumpliendo con el objetivo de escalar en políticas de acceso a la vivienda, asociándonos con el sector privado, como lo pidieron el gobernador Maximiliano Pullaro y el ministro Enrico. La expectativa es en los próximos años escalar más”.

Soluciones ágiles para los santafesinos

Al tomar la palabra, Zorzón detalló que “este programa busca ser una herramienta para brindar soluciones ágiles, en poco tiempo, a este grupo poblacional que alquila y que se encuentra con dos problemáticas a la hora de celebrar el contrato o renovarlo: los gastos iniciales que debe realizar el inquilino y las garantías. Por este motivo, trabajamos con el sector inmobiliario para poder generar una herramienta que deje seguro a quien pone la vivienda en alquiler”. Acerca de las dos líneas que presenta “Llave”, la funcionaria provincial remarcó que “la primera la denominamos ‘Llave Solución Económica’ y está vinculada a la problemática de los gastos; consiste en un préstamo personal, de hasta 3 veces el valor del alquiler, que se va a poder devolver en cuotas sin interés. La segunda línea lleva por nombre ‘Llave Garantías’ consiste en un seguro de caución, que va a estar bonificado, y que tiene una amplia cobertura”.

Por último, Forneris agradeció “a la Provincia porque nos ayudan a cumplir nuestro rol: contribuir al bienestar ciudadano. Estamos para poder apoyar y colaborar con el Gobierno de Santa Fe, municipios, comunas e instituciones”; e indicó que “la continuidad de este programa es trascendental para resolver la problemática de la vivienda”.

Cabe señalar que en la oportunidad, además, se firmaron convenios con los colegios de corredores inmobiliarios, las cámaras inmobiliarias y con las universidades con sede en la provincia como UNL, UTN, UCSF, UCEL y UAI; para la implementación del programa. Estuvieron presentes en la presentación el secretario de Obras Públicas, Marcelo Pascualón; el intendente de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; el rector de la UNL, Enrique Mammarella; el decano de UTN-Santa Fe, Eduardo Donnet; autoridades universitarias; funcionarios provinciales; legisladores; y concejales; el presidente del Colegio de Corredores Inmobiliarios de Santa Fe, Walter Ramírez; y el vicepresidente de corredores de Rosario, Patricio Arpini.