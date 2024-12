Río Paraná: tragico accidente entre dos lanchas

Este sábado por la noche, una trágica colisión entre dos embarcaciones tuvo lugar minutos antes de las 23, en el kilómetro 585 del río Paraná, en el paraje Isla La Paciencia, en Santa Fe. En el lugar, donde se desarrollaba la fiesta "Malibú", una lancha impactó violentamente contra otra. Una tragedia que dejó como saldo una persona fallecida y ocho heridas.



La embarcación "Anita", con nueve tripulantes a bordo, fue embestida por otra lancha ("Samira"), cuyo conductor tras el impacto se dio a la fuga. En consecuencia, un hombre identificado como Adrián Javier Taborda, de 35 años, falleció en el acto y otras ocho personas heridas fueron trasladadas al Hospital Cullen.

En la madrugada de este domingo, un hombre identificado como P. B. se presentó en la sede de la Prefectura Naval en el Puerto de Santa Fe, acompañado de su abogado y admitió su participación en el incidente. De inmediato, las autoridades informaron al juzgado federal en turno, que ordenó su aprehensión preventiva.

El relato de una sobreviviente

El testimonio de una sobreviviente de la "Anita" revela el caos vivido en el momento del impacto. "Estábamos regresando al Náutico Sur cuando vimos que venían directo hacia nosotros. Mi novio estaba en la punta haciendo señas con una linterna, pero la otra lancha no tenía luces y venía muy rápido, llena de gente", relató la joven.

"Lo único que escuchamos fue '¡Ese chico, no nos ve..., no nos ve!'. No pudimos esquivarlos. La punta de su lancha pasó por encima de la nuestra, nos agachamos, pero golpearon en el medio. Algunos de ellos cayeron al agua también, pero no se detuvieron. Nos dejaron solos", agregó la mujer.

"Nuestra lancha estaba dañada, pero pudimos movernos un poco hasta el Náutico para pedir una ambulancia. Era eso o quedarnos a la deriva", continuó.

Adrián Taborda, un amigo cercano del grupo, perdió la vida en el acto. "Era una persona increíble. Estamos devastados. La bronca es enorme, no solo por lo que pasó, sino porque quien nos chocó se dio a la fuga y nunca trató de ayudarnos", finalizó el relato una de las sobrevivientes del brutal impacto de lanchas.