El ministro de Justicia y Seguridad de Santa Fe, Pablo Cococcioni, se refirió este miércoles al fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Provincia que anuló la condena a 25 años de prisión por doble homicidio y la reciente liberación del policía Luciano Nocelli, agente que en 2019 mató a dos delincuentes tras un enfrentamiento en Buenos Aires y 27 de Febrero, de la ciudad de Rosario.

En ese marco, Cococcioni destacó la importancia de la jornada: “Estamos muy satisfechos con lo logrado hasta hoy. La verdad que estamos muy conformes con la decisión judicial. Por delante se abre ahora un camino de trabajar para acompañar la revisión total de la causa. Hoy lo que se ha logrado es que quede en libertad pero sigue en marcha el proceso. Por eso seguiremos apoyando a la familia y trabajando para colaborar con el esclarecimiento definitivo. Además, vamos a trabajar en el nuevo juzgamiento que tiene que tener Nocelli para que se resuelva definitivamente su situación frente a la ley”.

“Este caso puede ser un precedente. Hay otro caso, no idéntico, pero con alguna similitud que estaba también en estudio para una posible solución política. No queremos que se nos escape nada. Por eso, a pedido del gobernador, vamos a formar un grupo de trabajo entre las áreas de Legal y Técnica, Fiscalía de Estado y el Ministerio de Justicia y Seguridad para hacer un relevamiento de todas las situaciones de personal policial que están en una zona gris por actuar en legítima defensa o el cumplimiento de deber. No significa, por supuesto, que se vaya a proponer la revisión general de todas las condenas, pero sí vamos a darle otra mirada para ver si hay otros casos similares al de Luciano. Estudiaremos el tema y, dentro de las competencias que tenemos como Poder Ejecutivo, haremos todas las medidas que estén a nuestro alcance”.

Para que Nocelli pueda volver a trabajar en la fuerza de seguridad, “la nueva resolución que se dicte en sede judicial debería terminar con una absolución lisa y llana. Es decir, con la revocación completa de su condena. Si él quedara en esta situación procesal, para nosotros con mucho gusto se abriría la posibilidad de reincorporarse a las filas de la Policía de Santa Fe que, además, es lo primero que él pidió”.

Por otro lado, el director general de la Policía, Daniel Acosta, resaltó que esto “es un respaldo total al personal policial por parte del equipo de trabajo del Ministerio de Justicia y Seguridad. Esto hace que el personal trabaje más tranquilo y tenga la productividad que necesitamos para seguir trabajando en la ciudad. Por eso nuestro agradecimiento hacia la gestión política que nos acompaña”.