“Todo lo que hacemos es porque estamos convencidos que a los recursos de los santafesinos hay que administrarlos de manera eficiente”

El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes una reunión destinada a todo el equipo de gobierno -tanto personal de planta como de gestión-. Se trata de la segunda reunión de este tipo, organizada bajo el lema “Todo por delante: Gestiones eficientes para un gobierno eficaz”.Durante la actividad, llevada a cabo en el auditorio de ATE Casa España, en la capital provincial, Pullaro destacó que lo hecho hasta acá en la gestión es producto del trabajo de un “equipo muy serio de hombres y mujeres, de jóvenes, que está logrando las transformaciones que le habíamos prometido al pueblo de Santa Fe”.

También se refirió a que al inicio de su gestión “muchos decían que no íbamos a poder pagar sueldos en marzo o en abril. Sin embargo, llegamos a julio con un pequeño superávit fiscal. Muchos decían que no íbamos a poder terminar con la no repitencia. Sin embargo, la primera medida que tomamos fue eliminarla”. “Muchos decían -recordó- que no íbamos a poder terminar con el ausentismo docente, que era algo instituido ya en el sistema educativo. Sin embargo, en los últimos tres meses ahorramos cerca de 300.000 días en reemplazos”. También se retrotrajo al momento en que había voces que decían “que la violencia y que la seguridad habían venido a la provincia para quedarse. Pero demostramos que uniendo a los poderes del Estado, los resultados se iban a ver. Y la violencia bajó”.

También hizo referencia a quienes vaticinaban “que no íbamos a poder hacer obra pública en un momento de recorte del Estado Nacional. Sin embargo, estamos haciendo obras esperadas hace años en la provincia”.

El valor de la eficiencia

“Y todo eso que estamos haciendo en cada una de las áreas de gobierno del Estado, es porque estamos convencidos que los recursos de los santafesinos hay que administrarlos de manera eficiente. Lo decimos con mucha claridad porque este gobierno no roba. Pero ser honesto es fácil, con no robar alcanza y sobra. Lo difícil es ser eficiente”, remarcó.

Durante la actividad, distintas autoridades provinciales realizaron un balance de las acciones desarrolladas. En primer lugar, la vicegobernadora Gisela Scaglia y el secretario de Cambio Climático, Diego Martín, dieron la bienvenida. También lo hizo el secretario general de la Gobernación, Juan Cruz Cándido.

Seguidamente se presentó el trabajo “Tablero único digital para el monitoreo y evaluación de gestión de Gobierno de la Provincia de Santa Fe”.

A su turno, la subsecretaria de Administración del Ministerio de Educación, Mariela Perticará, expuso sobre los programas Abre escuelas, Mil aulas y Asistencia Perfecta. Por otro lado, el director provincial de Vivienda y Urbanismo, Pablo Ábalos; y los subsecretarios de Administración Zona Norte y Zona Sur, Sergio Cardozo, y Benjamín Gianetti, del Ministerio de Obras Públicas, explicaron cómo lograron mejorar las ofertas económicas en las licitaciones.

Desde el Ministerio de Justicia y Seguridad, Julieta Maglianessi y María Victoria Monteresino, detallaron los procesos de adquisición de víveres para servicio penitenciario, así como la optimización de recursos y descenso en los gastos. Además, José Berardo, del Ministerio de Salud, brindó detalles de la política provincial de medicamentos.

Por otro lado, Damián Ciamporcero, Facundo Bomboni, Martina Dotto y Juan Cruz Tecco, del Ministerio de Gobierno e Innovación Pública, presentaron los programas Territorio 5.0, el de despapelización y Plataforma Timbó. En tanto, la secretaria de Turismo, Marcela Aeberhard, hizo lo propio con los programas "Caminos de la costa", "Desarrollo a la oferta", “Turismo de reuniones” y “Santa Fe todo por conocer”. Además, el director Provincial de Tecnología de Industria 4.0, Ramiro Vio, presentó el programa “Tecno Industria 4.0”. Asimismo, el secretario de Hábitat y Vivienda, Lucas Crivelli, destacó el trabajo de Créditos Nido. Por último, la subsecretaria de Acción Climática, Mónica Peralta, explicó las acciones que la provincia de Santa Fe lleva a cabo en materia de manejo del fuego.

De la actividad participaron también el presidente provisional del Senado, Felipe Michlig; la presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García; ministros y secretarios del Poder Ejecutivo; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta del Concejo Municipal de la ciudad de Santa Fe, Adriana “Chuchi” Molina; y la diputada nacional Mónica Fein; entre otras autoridades.