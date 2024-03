Asesinato de Bussanich: La recompensa ofrecida por Provincia permitió llegar al autor del crimen

Desde el momento del asesinato de Bruno Bussanich, el playero asesinado en Rosario en una estación de servicios el 11 de marzo pasado, el Gobierno provincial que encabeza Maximiliano Pullaro ofreció una recompensa de $10 millones por datos que permitan llegar a los autores materiales e intelectuales del hecho. Esa recompensa fue una de las claves para arrestar al sospechoso, en una causa a cargo de los fiscales Adrián Spelta y Patricio Saldutti del área de Homicidios del Ministerio Público de la Acusación.

Este viernes, tras una audiencia en la que se le informó al detenido, menor de edad, los hechos que se le imputan, el fiscal Spelta señaló: “La Fiscalía lo que hizo fue con tareas investigativas y con el aporte de testigos que a raíz del ofrecimiento de la recompensa colaboraron, corroborar la información brindada. Dejaron datos para poder llegar a una determinada persona que sería el autor. La Fiscalía llevó adelante los allanamientos y en los mismos se pudo dar con una persona menor de edad, quien es la que se vio en los videos y es la que llevó adelante el ataque al playero de la estación de servicio Puma en Mendoza el 7600”.

El fiscal confirmó que el menor no se había fugado, que “estaba todavía en su domicilio y se había hecho un cambio de look en su pelo. Entiendo que a raíz de las imágenes que se ventilaban por todos los medios, trató de que no sea comparado con la misma”.

El funcionario indicó además que “ahora vamos a empezar a evaluar quién lo mandó a concretar este asesinato. Hasta el momento a lo que llegamos, es al autor material y ahora estamos tratando de arribar a los autores intelectuales”. En cuánto a la condición en la que seguirá el menor en la causa, Spelta dijo que eso es “materia de lo que disponga la jueza de familia” que interviene, debido a la edad del detenido.

A su turno, el fiscal regional interventor del MPA, Matías Merlo, también destacó que “la recompensa fue importante, porque se pudieron obtener diferentes fuentes de información que nos ayudaron a dilucidar el hecho. Ahora hay que actuar con paciencia, estamos tratando de seguir con la investigación penal adelante”.