El Cine Belgrano renueva su cartelera

Desde este viernes 22 de marzo, el Cine Teatro Municipal “Manuel Belgrano” recibe una exquisita pieza cinematográfica en su Espacio Autor: se trata de “Todos somos extraños” (All of Us Strangers), protagonizada por Andrew Scott (Ripley) y Paul Mescal (Normal People), dos de los actores irlandeses más destacados del momento.

La flamante película dirigida por el cineasta británico Andrew Haigh (Weekend) está basada en la novela Strangers editada en 1987 por el japonés Taichi Yamada, en la que mezcla elementos fantásticos dentro de un drama familiar.

Una noche, en su torre de departamentos casi vacía en el Londres contemporáneo, Adam (Andrew Scott) tiene un encuentro casual con un misterioso vecino, Harry (Paul Mescal), que rompe el ritmo de su vida cotidiana. A medida que se desarrolla una relación entre ellos, Adam se preocupa por los recuerdos del pasado y se siente atraído de vuelta a la ciudad suburbana donde creció, y al hogar de su infancia donde sus padres (Claire Foy y Jamie Bell), parecen estar viviendo, tal como estaban el día en que murieron, 30 años antes.

Se podrá ver desde el viernes al martes a las 21:30. La entrada general es de $2000. Tiene una duración de 116 minutos y es apta para mayores de 16 años.

Segmento familiar

Continúa "Kung Fu Panda 4" en su versión 3D con una función diariamente desde el viernes al martes a las 18:15.

Después de tres aventuras desafiando a la muerte y derrotando a villanos de clase mundial con su incomparable coraje y sus alocadas habilidades en las artes marciales, Po, el Guerrero Dragón, es llamado por el destino para tomarse un descanso. Específicamente, se le pide que se convierta en el líder espiritual del Valle de la Paz. Esto plantea un par de problemas obvios. En primer lugar, Po sabe tanto de liderazgo espiritual como de dieta paleo, y en segundo lugar, necesita encontrar y entrenar rápidamente a un nuevo Guerrero Dragón antes de poder asumir su nuevo y elevado cargo.

La entrada general es de $2200. Tiene una duración de 94 minutos y es apta para todo público.

Espacio INCAA

El estreno nacional de la semana es el documental “La Renga: Totalmente poseídos”, con dirección de Gustavo Napoli, Diego Stokelj.

Se trata de la primera película documental de la banda, basada en la vuelta a los escenarios en 2022 para la gira presentación del disco Alejado de la Red.

Totalmente Poseídos sin dudas, marca un momento muy importante en la historia del Rock Argentino, narrando el viaje de un grupo de amigos que se entregó a la ruta para escribir las páginas de una bitácora que nunca se termina: montañas, valles, ríos y desiertos dibujan un mapa a través del cual navegan cabalgando sus motos, como lo hacen desde hace más de 30 años.

Se podrá ver desde el viernes al martes a las 20:00. La entrada general es de $400 y descuento a jubilados y estudiantes $200. Es apta para todo público y tiene una duración de 94 minutos.

Promociones 2x1

Continúa la promoción 2x1 en entradas para funciones cinematográficas de los días viernes, sábado y domingo, que sean adquiridas con tarjetas de débito o crédito del Nuevo Banco de Santa Fe, a excepción de las películas proyectadas en el marco de Espacio INCAA.

Además, todos los días lunes y martes el cine ofrece también la promoción 2x1 en entradas adquiridas sólo en efectivo, válido para todas las películas comerciales, excepto las funciones de Espacio INCAA.

Se recuerda que las entradas se pueden comprar únicamente de forma presencial en la boletería del cine, unos minutos antes de cada función.