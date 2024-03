El gobernador Maximiliano Pullaro encabezó este martes la presentación del proyecto para la construcción del edificio propio de la Escuela de Educación Secundaria Orientada N°224 "Patagonia Argentina" de Hughes. También recorrió obras en Melincué y visitó una cooperativa agrícola en Casilda.

La agenda del mandatario coincide con los primeros 100 días de su gestión, y comprende la visita del mandatario a diferentes localidades del sur, del centro, centro oeste y el norte provincial, y que se extenderá también durante este martes y miércoles.

“Pero para mí es un honor venir a mi pueblo como gobernador”, dijo Pullaro, quien reconoció que “este pueblo a mí me dio muchísimo, me cambió, me formó, me hizo ser quién soy, porque los pueblos muchas veces a quienes vivimos y nos formamos en ellos, nos dan muchos valores”.

En referencia al nuevo edificio, Pullaro explicó que “hoy estamos presentando un proyecto que vamos a llevar adelante, que vamos a terminar en estos cuatro años de gestión. Es un proyecto que tiene una magnitud muy importante por la cantidad de metros cuadrados”, y aseguró que “estamos convencidos que en alrededor de dos años vamos a poder realizar el traslado y tener una nueva escuela secundaria, porque esta comunidad se lo merece”.

La nueva sede del establecimiento se emplazará en calle José Hernández entre Moreno y San Martín, y contará con una superficie de 1.700 metros cuadrados cubiertos y 1.220 semicubiertos. Tendrá una planta central con un área abierta, que será también el espacio de juego, y en torno al cual estará el acceso principal, el área administrativa y 10 aulas, más dos aulas especiales. Asimismo contará con un SUM, biblioteca y sala multimedia, cantina, sanitarios, y un espacio destinado a la Cooperadora. Se estima que en 90 días se realizará el llamado a licitación.

Una obra para evaluar y juzgar la gestión

El ministro de Obras Públicas, Lisandro Enrico, afirmó que esta presentación “es el punto de partida, porque esta obra la vamos a hacer, porque acá nos jugamos todos como gestión”, y agregó que “a pesar de los problemas económicos vamos a trabajar para que se pueda inaugurar la obra, y en base a eso la sociedad va a tener que evaluar y jugar a los gobernantes, porque las promesas se cumplen, y en esto nosotros no vamos a fallar”.

Mientras, la senadora departamental Leticia Di Gregorio reconoció que “fueron muchos años insistiendo con este proyecto, y ver esto ya tan cercano es una alegría inmensa. Esta es una institución que tiene más de 60 años y todavía no tenía edificio propio, y hay dos escuelas primarias que llevan sus chicos a esta escuela, así que era una obra muy necesaria”.

Del acto realizado en la Sociedad Española de Hughes participaron también el presidente comunal Mauricio Donati; el secretario de Obras Públicas y Hábitat, Marcelo Pascualón; el subsecretario de Arquitectura y Obras Públicas, Lucas Condal; el director provincial de la Delegación Regional Venado Tuerto, Roberto Verge; diputados provinciales, intendentes y presidentes comunales, entre otros.

En Melincué

Durante la mañana de este martes Pullaro también recorrió los trabajos de remoción de la antigua defensa sobre la Ruta Provincial N° 90, y la ejecución de un nuevo terraplén en la ciudad de Melincué (departamento General López), una obra hídrica de gran relevancia para la zona.

Con el ministro Enrico “vinimos a ver el avance de esta importante obra, que entendemos que es fundamental, primero para la comunidad, pero también para cuidar todo un ecosistema que nos puede dar mucha perspectiva turística, que es lo que no tenemos que perder en el sur de la provincia, con nuestras lagunas, con el turismo de fin de semana, con el turismo de tres o de cuatro días, y que vamos a apostar en estos cuatro años a que la gente los pueda conocer”, aseguró el gobernador.

Posteriormente, Enrico ratificó “el ritmo y el plan de obras que se tiene sobre Melincué, en un momento donde las obras públicas estaban paralizadas por los incrementos de los costos. Pero en Melincué la empresa está trabajando, con un 52% de avance, una obra de protección que es una necesidad”.

En Casilda

Finalmente, el gobernador y el ministro de Desarrollo Productivo, Gustavo Puccini, estuvieron en Casilda (departamento Caseros), donde visitaron la Cooperativa Agropecuaria “Carlos Casado”. Alli se proyecta una obra que mejorará el servicio de energía eléctrica, lo que potenciará la producción de la cooperativa, pero que también beneficiará a 14 emprendimientos productivos, a dos escuelas rurales, y a diez pozos de extracción de agua.