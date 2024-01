Santa Fe recordó a las víctimas del Holocausto

El gobernador de la provincia, Maximiliano Pullaro, acompañado por la vicegobernadora Gisela Scaglia, encabezó este lunes en Santa Fe el acto alusivo al Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto, que recuerda la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau, en 1945. La actividad se llevó a cabo en el salón Blanco de Casa de Gobierno.

En la oportunidad, el secretario de Derechos Humanos de la provincia, Emilio Jatón, manifestó que “en este día honramos la memoria de las víctimas del Holocausto y reafirmamos nuestro compromiso de trabajar juntos para construir un futuro más justo y pacífico para todos. A 79 años de una de las tragedias más grandes de la historia de la humanidad la memoria sigue viva y más activa que nunca”, mencionó.

“El compromiso de nuestro gobernador y de esta gestión es trabajar cada día para garantizar el derecho a la igualdad y fortalecer los lazos de fraternidad de todos los santafesinos y santafesinas. Seguiremos construyendo, desde nuestro lugar, una sociedad más libre y más justa. Esos hechos no pueden volver a ocurrir nunca más en la historia de la humanidad y, en ese marco, mantener viva la llama de la memoria colectiva es una tarea que compartimos todos los que estamos aquí”, completó el funcionario provincial.

A su turno, el presidente de la Delegación de Asociaciones Israelitas Argentinas (Daia), filial Santa Fe, Horacio Roitman, expresó que “se estima que aproximadamente 11 millones de personas fueron víctimas del aparato genocida nazi, de los cuales unos 6 millones eran judíos y, entre ellos, un millón y medio era niños. En 1955, 10 años después de finalizada la Segunda Guerra Mundial, Primo Levi advertía que ‘callar un crimen tan espantoso sería sepultar a los muertos por segunda vez’; y recién, en noviembre 2005, Naciones Unidas instituyó el 27 de enero como el Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto. No se mataron más judíos porque no pudieron, les faltó tiempo”, aseguró.

“El 7 de octubre de 2023 los terroristas de Hamas asesinaron en un solo día a 1.200 judíos; no mataron más porque no pudieron, no tuvieron tiempo, si no otro Holocausto se hubiese consumado. Hoy, y todos los días del año, seguiremos luchando contra el antisemitismo, el cual ha crecido tanto en la Argentina como en el resto del mundo con una potencia que no hemos visto en décadas”, alertó Roitman, y agradeció al gobierno provincial por la organización del acto.

Presentes

Del acto participaron, entre otros, el ministro de Gobierno e Innovación Pública, Fabián Bastia; la ministra de Cultura, Susana Rueda; el intendente de la ciudad de Santa Fe, Juan Pablo Poletti; la presidenta de la Cámara de Diputados de la Provincia, Clara García; el diputado José Corral; el senador departamental, Julio Francisco Garibaldi; la presidenta del Concejo Municipal de Santa Fe, Adriana Molina; el rabino de la comunidad judía de Santa Fe, Sebastián Wainstein; y el cura párroco, Axel Arguinchona, junto con demás autoridades provinciales y locales, legisladores y representantes de fuerzas vivas de la región.

El Día Internacional en Memoria de las Víctimas del Holocausto fue instituido por la Asamblea General de las Naciones Unidas para recordar la liberación del campo de concentración y exterminio nazi de Auschwitz-Birkenau por tropas soviéticas en 1945.